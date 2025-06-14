「變姓」被母趕出門 他求法官被打臉：機會只有一次

阿安為紀念母親撫養他，改從母姓，卻被母親趕出門，要求改回父姓才能回家。他向法院聲請再改姓，卻因法律規定一生僅能改一次被駁回。（記者王捷攝）

2025/06/14 07:49

〔記者王捷／台南報導〕阿安（化名）為紀念母親從小撫養他長大，等離婚的父親過世後，把姓改為母姓，豈料母親將他趕出家門，除非他改回父姓。他向台南地方法院聲請改姓，卻遭駁回，因為民法第1059條規定，姓只能改一次，如果阿安還想回家，恐怕要跟母親好好溝通了。

阿安早年在父母離婚、父親過世後由母親扶養，成年後依法聲請改從母姓，並於2016年完成戶籍登記，未料改姓後母親不再接納，甚至表示「要回家就得改回父姓」，他提出聲請，盼援引民法第1059條第5項第1款規定，以「父母離婚」為由，希望法院裁定再次變更姓氏。

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不過法院明確指出，第1059條第5項中所列「為子女之利益」的變更條件，立法目的為保障未成年子女的成長與人格發展，並不適用於已成年者。成年子女若要變更姓氏，應依第三項規定直接向戶政機關辦理，且根據該條第四項規定，變更次數明定為「一次為限」，不再得重複。

法院審查聲請人戶籍紀錄，確認其在成年後已於2016年依法完成一次姓氏變更，現今再提聲請，無論出於何種家庭或情感原因，皆已無法突破「一次為限」的法定限制。

民法相關條文曾於2010年修正，當時刪除「變更須經父母書面同意」的門檻，保障成年子女基於自我認同改姓的權利，但在保障身分安定與社會秩序下，仍保留僅能變更一次的限制，法院援引立法理由表示，該設計為防止因情感、衝突或其他因素頻繁變動姓氏所生的社會不安與法律爭議。

法院最終裁定駁回聲請，程序費用由聲請人自行負擔。若聲請人仍希望重建與母親的關係，或許不再是透過戶政上的姓氏變更，而需回歸到家庭內部的溝通與諒解。

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