台南表哥把砂糖倒入汽車引擎 表妹舔一下「是甜的」怒報案

黃姓男子不滿羅姓表妹與異性接觸，竟將砂糖倒入她的汽車引擎，導致整車損壞。羅女發現車發不動，打開引擎舔了一口察覺甜味報警，法院判黃男拘役20日。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/06/14 07:40

〔記者王捷／台南報導〕常說台南連空氣都甜的，但養車可不能加糖。台南黃姓男子不滿羅姓表妹與異性有來往，竟將砂糖倒入表妹的汽車引擎，導致整顆引擎充滿砂糖結晶，雖然黃男辯稱喝醉了，以為砂糖是油精是替表妹保養車，但台南地院認定構成毀損罪，判處拘役20日。

黃男與羅女為表兄妹，依家庭暴力防治法規定屬家庭成員，2023年6月傍晚，羅女發現汽車無法發動，便在其住處前查看引擎，隨即請汽車保養廠人員到場協助。

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羅女表示，技師打開引擎後發現內部有不明液體，她還舔了一下，味道是甜的，不久又在住處垃圾桶內發現一袋空的砂糖包裝袋，她詢問黃男後，對方承認是他所為，於是報警處理。

汽車修護廠提供兩份維修簽認單、四張引擎損壞照片及一張現場蒐證照片，證實砂糖已經滲入引擎內部多個部件，要全數拆解清洗，並更換受損零件，構成嚴重毀損。

黃男在警詢及偵查中否認犯意，聲稱原打算添加油精協助保養，且案發當時喝醉，沒分清楚，但法院認為砂糖與油精在外觀與性質上差異明顯，且油精應加入油箱，非倒入引擎，其辯解悖離常理，不足採信。

法院認定黃男犯毀損罪，雖符合家庭暴力防治法第2條所稱的經濟侵害，但該法未設罰則，仍應依刑法論處。法官綜合考量黃男與羅女間的親屬關係、學歷是國中肄業、過去有犯罪紀錄、經濟狀況屬小康，以及其手段與後果，最終判處拘役20日，可以折算罰金。

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