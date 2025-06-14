2中國女閃婚台男交「月費」 大逆轉改判「假結婚」有罪

兩名中國女子見面當天即與台男閃婚，一審信其無愛也真心判無罪，高等法院台南分院認定是假結婚人蛇操作，逆轉改判5人有罪。（情境照）

2025/06/14 07:14

〔記者王捷／台南報導〕嘉義地檢署偵辦假結婚人蛇集團，兩名中國女子見到「丈夫」當天就火速結婚，來台後分居、按時交「月費」，但一審嘉義地院判無罪，認為不能只從沒感情、認識時間短，就證明雙方沒有結婚真意。二審台南高分院認定是假結婚，以兩岸人民關係條例等罪，逆轉判俞姓仲介、兩對假結婚夫妻有罪。

檢方指出，俞女奉蛇頭指示，陪同陳姓與柯姓男子「人頭丈夫」在2021年10月分別前往中國福建泉州，與劉姓與蔡姓女子見面當天即完成結婚登記，隔日兩人即返台，僅留下女方在當地等待申請依親。

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隔年初，兩名女子陸續來台，僅與「人頭丈夫」短暫同住數日即北上工作，之後每月固定匯款3000到1萬2000元不等給配偶，雙方未共同生活，也從未互訪或聯絡，彼此對對方的健康狀況與家庭背景完全不了解。

一審認為，只要男女雙方主觀上同意結婚即構成婚姻真意，即使未同住或互動不多，也不能直接推定為假結婚，判決俞女、陳男、柯男、劉女與蔡女無罪。

台南高分院指出，兩對夫妻婚後完全分居，還以金錢方式維持形式婚姻，構成利用婚姻制度辦理非法入境，判決認定劉女與蔡女並無來台共同生活意願，純粹是以婚姻名義辦理依親。

而且，雙方在專勤隊訪談與移民署面談過程中多次供述矛盾，包括不記得何時見面、對方生日或結婚地點，有人起初否認曾赴中國，後又改口承認結婚，內容反覆。若是真婚姻不會需要反覆說謊，這些矛盾反而證明是假結婚。

因此二審逆轉改判，依據兩岸人民關係條例，仲介俞女、「人頭丈夫」陳男、柯男，還有劉姓、蔡姓中國女子有罪。但考量被告多數學歷低落、經濟困難，屬從屬角色，依刑法第59條減輕其刑，判處1年6月到1年10月不等，全數宣告5年緩刑，並各須向公庫支付12萬到15萬元，另將未扣案之犯罪所得予以沒收。

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