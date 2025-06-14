詐團最怕你這樣做！婦人一句話拆穿騙局

彰化田中一名婦人接獲假冒銀行客服的詐騙電話，婦人一句「問派出所」意外拆穿騙局。（民眾提供）

2025/06/14 07:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕詐騙集團最怕民眾做什麼？答案竟是「找當地派出所！」彰化縣田中鎮一名老婦日前接獲假冒銀行客服的詐騙電話，對方精準報出她的個資，聲稱有人冒用其身分申請理賠金，需「配合警方調查」。老婦原被話術牽著走，直到表示要親自詢問派出所時，詐騙集團竟急忙勸阻，「不要麻煩當地派出所」，這句反常回覆，讓老婦瞬間驚覺有異，立即報警拆穿騙局。

田中警方調查，詐騙集團先是冒充銀行客服，謊稱有男子持老婦證件申請理賠，隨後又假扮警察來電，要求她攜帶證件至「警察局」做筆錄。由於老婦行動不便，表示想直接到住家附近的派出所確認，詐騙集團一聽，立刻慌張阻止，強調「案件由總局處理，別驚動當地派出所」，但此舉反而暴露心虛，老婦覺得有異，立刻撥打110。

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田中派出所表示，警方獲報，副所長張清權與警員張宇翔立即到場了解，確認這是典型的「假警察＋假客服」的詐騙手法，詐騙集團會先以掌握個資博取信任，再透過恐嚇、催促讓民眾焦慮失去判斷，產生惶恐不安的心理，讓你慢慢遠離接觸「真警察」，接著進行多層次話術詐騙。

警方說，所幸老婦機警識破詭計，未落入圈套。警方提醒，遇有疑似詐騙電話應冷靜查證，真正的公務機關不會要求民眾「不要聯絡派出所」，若有疑問應立即撥打165或110求證，避免財產損失。

婦人驚覺假警察說，「不要麻煩當地派出所」，覺得有異，立即撥打110拆穿騙局。（民眾提供）

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