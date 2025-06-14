砸740萬買珠寶 貴婦怒控「綠鑽帶藍」求償吞敗

林姓女子花740萬元買鑽石多年後發現顏色偏藍，質疑遭換石提告435萬元。法院認定鑽石與證書相符，且已逾時效，判她敗訴。（記者王捷攝）

2025/06/14 06:36

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子斥資740萬元購買綠鑽，紅、藍寶石，多年後卻發現綠鑽偏藍、寶石無光等瑕疵，質疑「被換石」，向台南地院提告要求返還價金435萬元。法院認定鑽石與證書相符，且原告已逾時效，判她敗訴並須負擔訴訟費用。

林女在2017年至2019年間，陸續向蔡姓女子購得一只綠鑽戒與五件彩寶飾品，總價約740萬元，並獲交GIA與GRS等國際鑑定證書。

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2024年初，她將飾品送交台中珠寶商檢驗後，發現綠鑽呈現偏藍，與證書所載Fancy Green顏色不符，懷疑遭調包或交付標的有重大瑕疵，遂主張錯誤、詐欺與瑕疵擔保，請求撤銷或解除買賣並返還價金435萬元，並聲請假執行。

法院審理時委請專業機構鑑定，認為該綠鑽與GIA證書內容一致，「偏藍色」是因鑲嵌台內部塗覆深色層所致，屬業界常見作法，與所標示Fancy Green等級無違。原告主張鑽石被掉包或與證書不符，欠缺具體證據。

至於其他寶石，法院指出，經台灣聯合珠寶玉石鑑定中心檢視，五件彩寶的重量、尺寸、產地皆與原交付證書相符，林女所稱市價落差，屬市場行情波動，不得作為標的物不符之依據。

另外，林女提出撤銷與瑕疵擔保的時點，已經超過法律規定時效。依民法第88條及第92條，若因錯誤或受詐欺想要撤銷契約，應自知道原因起1年內行使；而依民法第365條，主張物品有瑕疵的請求，最長不得超過交付後5年。

林女自最後一筆交易至提告間隔已久，無論以錯誤、詐欺或瑕疵為由，都已逾法定期間，不得再行主張，法院認為原告亦未能提出足夠證據證明被告有詐欺行為或故意隱匿品質狀況，難以認定契約應予撤銷或解除，所以駁回林女全部訴訟請求與假執行聲請，訴訟費用由原告自行負擔。

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