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    泰達幣穩賺18％？彰化警「1句話」讓小資女嚇醒

    黃女要提領18萬投資泰達幣，警方問「泰達幣如何買賣和獲利率」，她卻答不出來。（民眾提供）

    黃女要提領18萬投資泰達幣，警方問「泰達幣如何買賣和獲利率」，她卻答不出來。（民眾提供）

    2025/06/14 00:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣32歲黃姓女子，在臉書看到泰達幣投資廣告，對「保證淨利18%」心動不已，準備提領18萬元投資。員林警方獲報趕到銀行勸阻，黃女仍不為所動，直到警方問「泰達幣如何買賣和獲利率」，黃女卻答不出，才驚覺陷入詐騙陷阱，當場打消匯款念頭。

    員林派出所表示，6月12日接獲中國信託通報，稱有民眾欲臨櫃提款投資泰達幣，但神態有異，疑遭詐騙於是報警，警方立即派警員高宗煒、邱奕傑到場，並詢問女子投資內容，黃女卻無法說出泰達幣是透過哪個平台交易、如何轉換獲利，只知道依照對方指示「先匯款就對了」。

    警方初步調查，黃女在臉書看到一頁式投資廣告，聲稱只要投入虛擬貨幣就能「穩賺不賠」，且報酬率高達18%，黃女感到興趣加入群組，就有自稱「理財專員」的人指導，並聲稱只要提領現金，再匯款購幣，就能協助操作App投資。

    警方說，黃女覺得操作簡單，又有人指導，於是就到銀行領錢，準備到幣商匯款購幣。警方到場勸阻，黃女一度堅稱不是詐騙，警方進一步詢問，虛擬貨幣如何獲利，跟泰達幣相關知識，卻都答不出來，同時出示其他受害案例，黃女才發現是詐騙套路，立即停止交易。

    警方呼籲，標榜高獲利、低風險、保證賺錢的投資都是詐騙常用話術，民眾勿輕信陌生網路訊息，如有疑問可撥打165反詐專線查證。

    黃女加入投資群組，立刻有人聲稱報酬率高達18%。（民眾提供）

    黃女加入投資群組，立刻有人聲稱報酬率高達18%。（民眾提供）

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