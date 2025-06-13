6/13 今彩539頭獎開3注！800萬獎落台中、新竹、桃園 端午加碼開7組

6月13日開獎的第114000144期今彩539頭獎開出3注，第114000061期大樂透頭獎摃龜。（本報合成）

2025/06/13 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月13日開獎的第114000144期今彩539頭獎開出3注，由台中市東區建成路643號1樓「進來富貴彩券行」、新竹縣竹北市中正東路276號「發順興彩券行」及桃園市中壢區石頭里中山路165號1樓「一六八彩券行」開出，第114000061期大樂透頭獎則摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項開出7組。

第114000061期大樂透中獎號碼「01、02、10、13、20、27，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得126萬0376元；參獎共64注中獎，每注可得2萬9903元；肆獎共101注中獎，每注可得1萬2181元；伍獎共2888注中獎，每注可得2000元；陸獎共2966注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7891注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4329注中獎，每注可得400元。

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第114000061期49樂合彩中獎號碼為「01、02、10、13、20、27」。四合共15注中獎，每注可得20萬元；三合共219注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3774注中獎，每注可得1250元。

第114000144期今彩539中獎號碼為「04、05、10、12、38」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共7314注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4256注中獎，每注可得50元。

第114000144期39樂合彩中獎號碼為「04、05、10、12、38」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共288注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8490注中獎，每注可得1125元。

第114000144期3星彩中獎號碼為「621」。壹獎共70注中獎，每注可得5000元。

第114000144期4星彩中獎號碼為「0463」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出7組，總中獎注數7注，7組皆為單注中獎、各得獎金100萬元。尚有12組未開出，將於下期（6月17日）繼續加開。

相關連結請見︰

「台灣彩券網站」。

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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