曾以「燙傷靈藥」詐八仙塵暴家屬 彰化男出獄又繼續騙

62歲伍姓男子（中）到中部地區醫院行騙，騙走2名家屬共9050元。（資料照）

2025/06/13 21:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣62歲伍姓男子曾在八仙塵暴事件中，假冒醫師向病患家屬兜售「燒燙傷靈藥」，詐得1萬元，他出獄後不思悔改，持續在各大醫院流竄行騙，去年以販售止痛貼布、申請看護補助為由，騙走2名家屬共9050元。彰化地院依詐欺罪合併判他執行4個月，得易科罰金12萬元，並沒收不法所得。

判決書指出，伍男去年11月在彰基醫院後門，佯稱可提供特殊止痛貼布，成功向一名病患家屬詐得4550元；今年6月又在醫院計程車排班區，以協助申辦看護補助為餌，騙取另一名陳姓男子4500元。兩案合計詐財9050元，均未歸還被害人。

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檢警調查，伍男在2015年就惡名昭彰，當時八仙塵爆造成數百人燒燙傷，他趁亂現身彰基醫院，自稱有祖傳秘方「靈藥」，成功向傷者家屬詐取1萬元。之後又在澄清醫院、台中榮總等醫院，誆騙販售人工造口袋、高蛋白營養品等醫材，家屬遲遲未拿到藥品，才驚覺受騙報警，法官判決伍男共3年4月刑期，未料伍男出獄後不思反省，繼續行騙。

伍男坦承犯案，供稱自己作案無數，騙過多少人都忘了，騙來的錢都拿去花天酒地花光了。

法官審理認為，伍男專門鎖定身心脆弱的病患或家屬進行詐財，雖金額不高，但惡性重大，審理後依累犯條款加重其刑，兩案各判處3月徒刑，合併應執行4個月，得易科罰金12萬元，並沒收未返還的犯罪所得。

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