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    酒測值1.04爆表！阿北爆胎暖警伸援秒變抓酒駕 法官判刑這樣勸累犯

    李姓男子第四度酒駕時爆胎被逮，酒測值高達每公升1.04毫克，被法官判處7月徒刑。（資料照）

    李姓男子第四度酒駕時爆胎被逮，酒測值高達每公升1.04毫克，被法官判處7月徒刑。（資料照）

    2025/06/13 21:41

    〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓酒駕慣犯2月酒後開車回家途中爆胎，警方路過熱心要幫忙脫困，卻聞到他渾身酒氣，測得爆表酒測值「每公升1.04毫克」，李男被檢方依涉犯公共危險罪起訴。基隆地院審理時，法官一查發現，包括這次酒駕，李男已是第4度被抓，判處7月徒刑，更在判決書中苦口婆心期盼這次是他最後一次犯公共危險犯行。

    判決指出，年逾60歲的李姓男子2月9日深夜11點55分被警方發現子爆胎，停在路邊待援；警員趨前關懷，準備協助，卻聞到他渾身酒氣；酒測測得呼氣酒測值嚴重超標，高達每公升1.04毫克。李男供稱，中午起到晚間11點左右，在新北市貢寮環保公園飲酒，晚間開車上路，深夜11點37分許返回新北市金山區途中車子爆胎。基隆地檢署調查後將李男依涉犯公共危險罪嫌起訴。

    法院審理時，法官查出李男在2016 、2018、2020年間被警方抓到3次酒駕，分別被判處2月、3月與5月不等徒刑，李男這次酒駕再被抓，累計已是第4次酒駕，痛斥李屢屢漠視自己安危，罔顧公眾往來交通安全，惡性重大；這次酒駕的酒測值甚至高達1.04毫克，危害公共交通安全甚鉅，因此加重其刑，依李男犯公共危險罪判處7月徒刑，並苦口婆心期望這次是李蒙最後一次犯公共危險犯行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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