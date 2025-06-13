心碎！逢甲學生情侶散步遇死劫 女友目睹男友被榕樹壓死

台中市逢甲大學校門口榕樹倒塌，22歲碩士生被壓傷送醫不治。（記者廖耀東攝）

2025/06/13 20:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天一整天下雨，逢甲大學傍晚約5點在校園內發生榕樹倒塌意外，22歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生與女友經過時，吳生被大樹壓住，失去呼吸心跳，頭，胸，腹部嚴重壓傷，目賭男友被壓傷後趕緊上前救人，吳生之後送醫急救不治，本身也輕微擦傷的女友悲痛萬分。

校內倒塌路樹為約60年樹齡的榕樹，事發時吳生與女友行經大樹，其中一名男同學受困，消防局獲報後到場，用電動破壞機具進行排除作業，移除壓在男同學身上的樹幹，將人送醫搶救。

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澄清醫院中港分院表示，這名男研究生，被大樹壓傷，到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，嚴重的多重性外傷，經急救後仍不治。

女友當看到吳生被大樹壓傷，趕緊上前叫喊，吳生已無反應，後來消防到場協助脫困，將樹幹鋸掉，救出吳生送醫，已無生命徵象，現場給予插管、給點滴及急救用藥後送醫，吳生父母趕到急診室看到兒子急救，急診醫師陳冠宏表示，吳生頭、頸、胸及手腳都有骨折，臉、胸凹陷、變形等嚴重的多重性外傷，急救效果及預後不佳，最後不治。

逢甲大學榕樹因天雨倒塌，22歲碩士生遭壓，消防人員鋸樹救人。（消防局提供）

逢甲大學校門口ㄧ棵大榕樹倒塌，造成一死四傷事故。（記者廖耀東攝）

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