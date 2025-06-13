逢甲碩一生不幸遭倒塌榕樹壓死 校方：全力協助家屬

逢甲大學60年老榕樹倒塌，碩一生遭壓中不幸送醫不治。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/13 20:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市下午下起傾盆大雨，逢甲大學「榕樹大道」樹齡逾60年榕樹下午5點左右應聲倒塌，壓中一名路過男學生，另一名女學生擦傷。男學生當去失去生命跡象，送醫不治。校方指出，意外身亡男學生是材料系碩一生，全力協助家屬善後。

對於榕樹倒塌原因，校方說，目前尚不得而知，但今天整日大雨，會再了解原因。逢甲「榕樹大道」約有10多棵大榕樹，已往均在颱風來襲前會巡檢，校方將啟動榕樹總體檢。

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下午5點左右，逢甲大學校門口附近一棵大榕樹突然倒塌，榕樹從根部斷裂，倒向學生往來的人行步道，時逢下課時間，不少學生準備走出校門，其中，就讀材料系研究所一年級的男學生與一名女大生正好行經，男學生被榕樹壓個正著，女大生遭波及輕微擦傷，不少學生目擊意外，趕緊通報。

校方指出，接獲通報有男學生受困，立即啟動緊急應變機制，聯繫119救援，消防與救護人員於第一時間趕抵現場，警消動用電動破壞機具移除壓在男同學身上的樹幹，下午5點28分送醫搶救。

校方指出，遺憾的是，男同學搶救後仍不幸不治，校方深感哀痛，同步聯絡家屬，家屬第一時間抵達，由校安人員陪同前往醫院，將全力提供家屬所需之協助與支持；至於受輕微擦傷的女大生也一同到醫院接受檢查與後續觀察，後續由學務處提供必要的關懷與心理諮商協助。

校方指出，榕樹大道約有10多棵樹，樹齡逾60年，已往逢颱風來襲前均有巡檢，針對意外發生也將展開榕樹體檢，強化校園環境安全管理，防範類似事件再次發生，後續學校將全力配合相關單位調查。

逢甲倒塌老榕樹從根部斷裂倒地。（記者蘇孟娟攝）

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