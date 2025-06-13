國有耕地放租被控｢國土蟑螂」 花蓮盧姓百大青農回應了

檳榔農民黃志華等人，到花蓮地檢署按鈴控告盧姓青農。（農民提供）

2025/06/13 19:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國有耕地放租規定，青農為第二順位，花蓮多位檳榔農民提告指控，盧姓百大青農介入搶走租權，領走檳榔砍伐、改種苦茶的補助後，放著土地荒蕪，再找下一塊地重施故技，或當起二房東，痛罵他是｢國土蟑螂」。對此盧男強調，自己申租領補助都依法，得知被按鈴控告後表示「隨便啦，他們開心就好」，並表示自己已沒有在花蓮，不想跟這些人糾纏。

花蓮多位檳榔農民今天下午到花蓮地檢署按鈴，控告盧姓百大青農涉嫌組織犯罪、侵占、竊盜、恐嚇取財。提告農民黃志華說，檳榔農民為了合法承租國有耕地，與國產署從辦理會勘等種種程序，花了近一年，總算國產署公告國有耕地放租，但盧男仗著自己百大青農身分，以第二順位介入搶走租權，領走每公頃15萬元檳榔砍伐補助、10萬元苦茶種植補助後，放著土地荒蕪沒有經營苦茶園，後續再找下一塊地重施故技，也有申租到的土地又被他當起二房東，租給農民繼續種檳榔，農民痛罵他是｢國土蟑螂」，希望國產署等單位應檢視法規，避免掠奪原墾戶權益。

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按鈴控告的黃志華說，他們找盧姓青農表達不滿，但對方撂話背後有靠山，自稱「前行政院長張善政愛將，曾在桃園市政府農業局任專門委員，與傅崐萁很熟」，被害農民為此不敢跟他衝突，息事寧人，如果在國產署承租階段農民來抗議，盧就表示可以不爭原墾戶的承租地，但須付超額的申請手續費，無疑是坐地起價的勒索行為。

依現行國有耕地放租規定，放租對象依身分別有優先順序，青農為第二順位。農民黃志華說，種檳榔支撐鄉村地區經濟，為了承租花許多時間與國產署辦理現勘、又去農業主管機關受專業訓練四十小時，取得國有耕地放租順位六的資格，但盧姓青農仗著青農身分，找其他青農當人頭，專找國有耕地上種檳榔但尚未取得租約的土地下手，以順位二的優先資格搶先取得承租權，讓農民多年開墾心血化為烏有，他在光復鄉、壽豐鄉共有兩筆土地被搶租走。

他說，盧姓青農等人目的是垂涎砍檳榔樹每公頃15萬元補助、改種苦茶又有每公頃10萬補助，一公頃能領到25萬元，取得租權後砍檳榔樹、種苦茶苗，領完補助款後拍拍屁股走人，苦茶都被雜草淹沒，放任土地荒廢，或自己再當二房東高價租給檳榔農民，一條牛扒兩層皮，掠奪花蓮老農心血，受害的檳榔農民遍布花蓮各鄉鎮，目前聯繫至少有16人受害。

此外，也有王姓、彭姓農民同時提告，說自己的檳榔園遭到盧姓青農雇工人偷割，還強調「這土地他有合法租權」，但地上物是農民辛苦種植30多年成果，盧姓青農已涉犯竊盜、侵占。

檳榔農地被盧姓青農拿走承租權後砍伐檳榔，不過實際並沒有種植苦茶，而是任土地荒廢。（農民提供）

農民說，土地被盧姓青農租走，但根本就沒經營，只是為了領補助。（農民提供）

由盧姓青農承租的檳榔園國有耕地，承租後並未實際從農。（農民提供）

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