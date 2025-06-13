北市公有場地租借系統遭攻擊 幕後主腦竟是網球教練郭紀彬

網球好手、教練郭紀彬找工程師製作網路爬蟲程式搶租場地，檢方訊後諭令他15萬元交保。（記者王定傳攝）

2025/06/13 18:24

〔記者王定傳／台北報導〕北市美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有場地租借系統，日前疑遭程式干擾攻擊而全面瞬斷，系統正常後短時間即成立大量租借場地訂單，台北市調查處獲報追出幕後主腦就是網球好手、教練郭紀彬，因經營網球學院而找具電腦工程師葉栢蒼，製作網路爬蟲程式，搶租大量熱門時段場地，供學院使用；檢調5月底及昨日發動兩波搜索，台北地檢署訊後依妨害電腦使用等罪嫌諭令郭15萬元交保、5萬元交保。

檢調發現，郭嫌因經營網球學院，有大量租借美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有網球場地需求，因該等場地於熱門時段租借不易，竟為搶租場地，委請具程式設計專才的葉嫌製作網路爬蟲，亦即自動化網路機器人程式，可連線體育局場地租借系統，並以自動化程式使用多組帳號密碼租借大量時段場地，並逐步升級爬蟲程式版本，以破解系統防止網路機器人占用驗證機制。

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台北處接獲台北市政府體育局檢舉後，展開追查，鎖定郭男涉有重嫌，報請北檢檢察官指揮偵辦，於今年5月29日執行第一波搜索，在郭嫌住處查扣犯罪用爬蟲程式及電腦設備，訊後15萬元交保；檢調並追出葉嫌涉案，昨執行第二波搜索，在葉嫌住處蒐獲多版本爬蟲程式原碼及販售帳冊，訊後諭令葉5萬元交保。

調查局指出，台北市政府為鼓勵及推廣民眾運動，提供低於市價的公有運動場地予民眾租借使用，郭、葉2人蓄意以電腦程式破解場地租借系統的保護措施，並大量連線干擾系統正常運作，嚴重影響體育局場地租借系統公平性，且損害公眾租借場地權益，呼籲業者及民眾均應遵循系統正常作業流程，勿貪圖便利或不法利益使用非法程式干擾系統運作，因而衍生觸法後果。

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