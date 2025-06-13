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    首頁　>　社會

    為愛付出所有！4熟女戀上同一人 甘願冒險當車手取款

    霹靂小組攻堅查出6名帳戶型車手涉案，全案擴大偵辦中。（雲林縣警察局提供）

    霹靂小組攻堅查出6名帳戶型車手涉案，全案擴大偵辦中。（雲林縣警察局提供）

    2025/06/13 18:59

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局破獲「車手集團」，4名嫌犯都是年約50多熟女，警方調查4人均因「戀」上年下男35歲趙嫌，被他以甜言蜜語操控組成車手集團，警訊後移送法辦5人都被收押中。

    雲林縣警察局偵查大隊副大隊長江昆達指出，警方接獲情資，指有詐騙集團為躲避警方查緝吸收熟女級車手，甚至組成一個提款車手集團，在各地ATM提領詐騙所得款項，警方隨即報請雲林地檢署檢察官吳明珊組成專案小組追查。

    經過跟監掌握4名熟女車手的行蹤，查獲4名女車手，再逮捕趙姓主嫌，當場查扣36萬2000元現金，61張金融卡、5支手機等證物。

    警方調查，趙嫌會傳甜言蜜言對4名女犯嫌噓寒問暖，讓4人誤以為陷入愛戀中，冒險擔任車手領款，趙嫌以每日提款的首筆金額可抽3000元為報酬，警方查獲還有人深信趙嫌不會騙她，訊後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，趙嫌及4女子都被收押中。

    警方表示，全案經警方深入追查持續向上溯源，由霹靂小組攻堅另查出6名帳戶型車手涉案，全案擴大偵辦中以釐清集團上下游結構。

    雲林縣警方逮捕疑似以感情控制4名熟女擔任車手的趙姓主嫌。（雲林縣警察局提供）

    雲林縣警方逮捕疑似以感情控制4名熟女擔任車手的趙姓主嫌。（雲林縣警察局提供）

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