環境部前總隊長李健育涉襲胸、性侵4女 辯稱「她拉開內衣給我摸」

前環境保護署（環境部）環境督察總隊長李健育。（資料照，取自環境部官網）

2025/06/13 18:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕環境部（原環保署）前環境督察總隊的總隊長李健育，被指控利用公務權勢及機會，對4名女下屬與訓練班女學員性侵害共10次，起訴書也讓此人的惡行曝光，包括襲胸、熊抱、強吻喇舌，甚至用手指頭摳摸（插入）下體。他坦承部分犯行，但辯稱與女方交往中，是女方自己拉開衣服與內衣，讓他撫摸胸部，但他沒有摸下體私處。

起訴書指出，羈押中的李健育，2022年6月28日利用與A女到連江縣出差機會，在公務車上伸鹹豬手強摸A女身體，A女阻止後，他又強吻A女嘴巴，甚至把舌頭伸入A女嘴內10多秒（俗稱喇舌），至A女推開才罷手。

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檢方指控，李健育2023年2月20日，在台中市南屯區黎明路的辦公室內，把手伸入B女衣服內摸胸部，同年利用與B女出差機會，在高鐵車廂內，用手指從B女襯衫扣縫伸入至內衣，戳B女的胸部，同年6月12日與B女出差到花蓮市，在住宿酒店內從後方熊抱B女。

起訴指出，他另於2023年2月18日中午，在辦公室內伸手從C女衣領，伸入內衣摸胸部，C女抗拒才罷手，同年3月22日利用與C女出差至花蓮縣機會，於公務車內摸C女胸部，之後乾脆掀開衣服摸腹部並強吻，同年5至6月間，又再度於辦公室強吻，又伸鹹豬手摸C女胸部與腹部，甚至要把手伸入內褲，C女趕緊把他的手拉出來而沒得逞，同年7月18日與C女出差到連江縣，在下榻的民宿強抱親吻C女。

檢方指控，2023年4月21日，利用D女到辦公室拜訪機會，李健育涉嫌把D女邀入休息室內，解開D女襯衫扣子摸胸部，還把手伸入內褲摸下體私處，用手指插入下體，（構成強制性交罪），再強吻喇舌得逞。

李健育坦承部分犯行，但針對D女部分，他辯稱兩人正在交往，「是D女自己拉開她的衣服跟內衣，讓我撫摸胸部，親吻也是兩人合意，但我沒有用手指插入她的陰道，這件事沒發生」。

台中地檢署強調，受害女性包括下屬職員（女同事3人）、學員（1人），上述10次犯行，分別觸犯刑法的強制猥褻6罪、利用權勢猥褻3罪、強制性交罪1罪，共計10罪，李健育利用職務機會或權威，恣意對受指揮監督的女下屬或女學員，犯上述惡行，嚴重敗壞官箴且重創機關形象，惡劣性、危害性、對社會影響都高，建請台中地院從重量刑。

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前環境保護署（環境部）環境督察總隊長李健育。（資料照，環保署提供）

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