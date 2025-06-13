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    首頁　>　社會

    草屯市區前日凌晨大亂鬥 噴火瓦斯桶當武器！警今傳喚多人到案

    兩派尋仇大亂鬥，有人拿起冒熊熊火焰的瓦斯桶朝對方攻擊。（民眾提供）

    兩派尋仇大亂鬥，有人拿起冒熊熊火焰的瓦斯桶朝對方攻擊。（民眾提供）

    2025/06/13 17:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區11日凌晨有兩派人馬，在道路上持棍棒、菜刀追逐揮打，甚至有人拿出噴火的瓦斯桶當武器，兩派打到讓居民受到驚嚇，趕緊報警，打人砸車後，兩派各有掛彩，擔心警方逮人快速奔逃，草屯警方經調閱監視畫面，今天已傳喚多人到案，依聚眾鬥毆移送法辦，警方也將加強附近夜間巡邏，以防再有滋事鬥毆案件發生。

    南投縣草屯鎮市區虎山路，11日凌晨有兩派10多名男子，在路上即展開打鬥，有監視器拍到這兩派男子有人持球棒，有人拿棍子，也有人拿菜刀，雙方追逐互毆，有人被打到躺在地上，對方仍持續揮打和腳踹。

    監視畫面還拍到有男子拿出一桶瓦斯，瓦斯桶冒出熊熊的火焰，該男試圖以火焰要噴燒對方，而兩派大亂鬥一大段時間後，推測有人得知附近有居民報案，擔心被員警攻獲，後來分乘自己的車子離去。

    草屯警方在獲報後趕至現場，這兩派男子已逃之夭夭，據附近民眾透露，有其他監視器拍到其中一派人的車子被砸爛，也有一部車玻璃都碎了。

    草屯警分局表示，經追查後，據了解兩派人在另一處已發生爭吵過，後來一派尋仇找來鬥毆，今天已傳數名男子到案，還未到案者則持續追查，而到案者將依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

    兩派人馬在草屯市區道路大亂鬥，棍棒朝坐地者揮打。（提供民眾）

    兩派人馬在草屯市區道路大亂鬥，棍棒朝坐地者揮打。（提供民眾）

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