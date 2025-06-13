為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    羈押1年獲交保！ 涉貪前警政監林明佐淪「半殘人」 躺病床離開看守所

    刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

    刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

    2025/06/13 17:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕涉貪污6616萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院11日以罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，歷經2天籌款，林明佐於今天下午4時許，戴著口罩躺在移動式病床，在女兒與律師協助下，不發一語離開台中看守所。

    林明佐被台中地檢署起訴指控，涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元，林明佐從去年5月起羈押，他屢次以重病、大小便失禁，自己宛如「半殘的人」等理由聲請交保，今年3月一度以1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今。

    林明佐去年9月起，多次以自己罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他於4月15日再度羈押，至今已經將近2個月，台中地院11日裁定1500萬元交保。

    台中地院裁定交保主要理由，是林明佐罹患惡性脊髓腫瘤，醫師建議放射線治療之後，再進行「硼中子捕獲治療」，此治療有必要急迫性，但台中看守所卻無法提供，且林目前雙肢無力，無法獨立行走（靠輪椅代步），可認定他患有上述疾病，非保外治療顯難痊癒，不過，今天上午林明佐女兒與律師具保之後，因看守所必須協調電子監控設備（手機），他至下午4時15分才出看守所、暫獲自由。

    刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

    刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播