羈押1年獲交保！ 涉貪前警政監林明佐淪「半殘人」 躺病床離開看守所

刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

2025/06/13 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉貪污6616萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院11日以罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，歷經2天籌款，林明佐於今天下午4時許，戴著口罩躺在移動式病床，在女兒與律師協助下，不發一語離開台中看守所。

林明佐被台中地檢署起訴指控，涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元，林明佐從去年5月起羈押，他屢次以重病、大小便失禁，自己宛如「半殘的人」等理由聲請交保，今年3月一度以1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今。

請繼續往下閱讀...

林明佐去年9月起，多次以自己罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他於4月15日再度羈押，至今已經將近2個月，台中地院11日裁定1500萬元交保。

台中地院裁定交保主要理由，是林明佐罹患惡性脊髓腫瘤，醫師建議放射線治療之後，再進行「硼中子捕獲治療」，此治療有必要急迫性，但台中看守所卻無法提供，且林目前雙肢無力，無法獨立行走（靠輪椅代步），可認定他患有上述疾病，非保外治療顯難痊癒，不過，今天上午林明佐女兒與律師具保之後，因看守所必須協調電子監控設備（手機），他至下午4時15分才出看守所、暫獲自由。

刑事局前警政監林明佐，今天下午4時15分離開台中看守所。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法