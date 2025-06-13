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    理智線斷！不滿店家態度要退25元蛋餅 台南女這1動作代價25K

    蕭女為退回25元蛋餅，擅闖早餐店櫃台拿錢，還將店主手機打落，蛋餅示意圖。（記者王捷攝）

    蕭女為退回25元蛋餅，擅闖早餐店櫃台拿錢，還將店主手機打落，蛋餅示意圖。（記者王捷攝）

    2025/06/13 16:37

    〔記者王捷／台南報導〕台南蕭姓女子買一份蛋餅，把25元放入櫃台零錢盒後，不滿早餐店陳姓老闆娘態度不好，要求退錢被拒，蕭女闖入櫃台搶回25元，還將店主手機打落造成毀損，台南高分院維持原審認定，以強制與毀損兩罪分論併罰，判處拘役25日，以一天1000元易科罰金折抵，代價為台幣2萬5000元。

    2024年3月間，蕭女買了早餐店的蛋餅，但覺得陳姓老闆娘態度差要退錢，老闆娘基於食品售出後有衛生疑慮，表明無法退費，雙方因此爆發口角。

    蕭女竟未經同意即闖入櫃台，自零錢盒中取走25元後離去，當時老闆娘持手機錄影蒐證，蕭女竟數度出手推打手機，導致手機摔落地面，螢幕嚴重毀損、無法再用。

    台南地方法院審酌事證明確，認定蕭女以強暴方式妨害他人行使營業權利，並故意毀損店主財物，依強制罪、毀損罪，合併應執行拘役25日。蕭女不服上訴，主張自己只是合理退費、手機是店主自己沒拿穩，甚至質疑對方所提出的損壞照片為事後造假。

    高分院審理後認為，早餐店採取「食品售出不得退費」屬合理營業慣例，蕭女若有消費糾紛可依法處理，卻選擇擅闖店內並自取財物，已妨害店主營業權。另根據警方查扣之錄影畫面與手機損壞照片等證據，均可確認蕭女確實推打手機導致毀損，法院不採信她的辯詞。

    法院另指出，蕭女於二審仍否認犯行，無悔意，至今亦未對被害人損害進行賠償，顯無緩刑適用的正當理由，所以駁回上訴。

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