驚悚影像曝光！疑轉彎車速過快 車上23公噸超巨大理石飛出險砸中騎士

重車載運大理石突然滾落還大翻滾好幾圈，路口等號誌的粉紅雨衣的女騎士目睹巨石飛來，反應超快馬上躲開。（警方提供）

2025/06/13 16:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕驚險一瞬間！花蓮一名戴姓重車司機，今天早上從花蓮新生橋南往北左轉進入台9線時，車上重達23公噸大理石竟翻滾砸在柏油路面，霎時間造成地面劇烈晃動，連橋上駕駛人都有感，整個地面都震動，路面也被砸破一個坑，所幸無人受傷，花蓮警方將依「道路交通管理處罰條例」，處駕駛人3000元以上18000以下罰鍰，而掉落路面的大理石塊已請業者自行吊走。

根據警方調出的監視器畫面，只見重車過彎時竟沒減速，突然間重達23公噸的超巨大理石塊就從板車上滑脫出去大翻滾了好幾圈才停下，而大石塊掉落時整個地面都在震動，監視器也晃了數秒有如發生大地震，柏油路面也被砸破一個坑，破壞力驚人，幸好沒有駕駛人遭波及受傷！

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畫面也拍到，正在嘉新村機場小路等候號誌有3台機車，堪稱「事故現場第一排」，因為大理石從左轉重車滑脫滾到馬路，就是往機場小路方向，目睹飛來巨石，穿粉紅雨衣的女騎士反應超快，見到大理石往路邊方向滾急忙往左騎，但另一名男騎士則相當淡定。

目睹意外的民眾說，載重的大理石曳引車「轉彎還開這麼快」實在很恐怖，大理石重心高，如果大理石有確實固定在車上，恐會連車一起翻，災害更驚人！事後經過的民眾直呼：「光想就嚇到閃尿」，騎車在外遇到重車「閃愈遠愈好」。

新城警分局四組組長吳俊義說，該大理石巨石重達23公噸，經查戴姓司機沒有飲酒，車輛也沒有超載，因為貨品沒有確實固定造成貨物掉落，已依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰，而大理石也由業者自行雇車運走，警方提醒駕駛人，行車時務必確保車輛載運物品固定妥當，行經彎道應減速慢行，以避免類似意外發生，保障自身及其他用路人安全。

女騎士閃得快馬上往左邊閃。（警方提供）

台九線新生橋頭重車轉彎造成大理石從車上滾下來，白色槽化線上也被巨石砸破一個洞。（取自花蓮同鄉會臉書）

大理石從重車上滑脫出去。（警方提供）

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