環境部前督察總隊長李健育涉性侵猥褻4女 檢起訴10罪求處重刑

台中地檢署起訴前環境保護署（環境部）環境督察總隊長李健育，並向台中地院聲明從重量刑、繼續羈押禁見。（資料照）

2025/06/13 14:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕環境部（原環保署）環境督察總隊總隊長李健育，被控利用公務上的權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾與性侵害，監察院去年彈劾並移送懲戒法院，目前在押中，台中地檢署今天偵查終結，認定他強制猥褻、利用權勢猥褻與強制性交4名女性，共計10罪而起訴，檢方強調他逞一己私慾而肆意侵害女下屬，建請台中地方法院從重量刑。

中檢起訴指出，檢察官謝怡如於今年4月偵辦環境保護署（已改制環境部環境管理署）前總隊長李健育（羈押中）涉嫌妨害性自主案件，調查發現他於2022至2023年間，藉長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，以及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人合計4人，偵查終結認定他涉嫌觸犯刑法的強制猥褻共6罪、利用權勢猥褻共3罪、強制性交共嫌1罪，共計10罪而提起公訴。

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檢方起訴並指控，李健育時任機關的最高長官，本應謹言慎行、潔身自愛，作為全體同仁之表率，竟為逞一己私慾，恣意侵害受其指揮、監督之下屬，嚴重敗壞官箴，重創所屬機關形象，更造成被害人身心難以抹滅的重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。

另外，檢方也強調，李健育仍有逃亡、勾串、反覆實施同一犯罪之虞，建請台中地方法院起訴移審之後，繼續羈押並禁止接見通信。

台中地檢署指出，中檢持續致力於婦幼安全保護，對於任何場域發生的性侵害犯行，皆絕不姑息、依法嚴辦。

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