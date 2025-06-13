林冠維議員促全市普發住警器 黃偉哲：朝此目標前進

南市議員林冠維（右 ）總質詢，建議市府結合民間企業等社會資源，全市普發住警器。南市消防局表示，將持續放寬市民補助條件，以達全市普發住警器的目標。（擷取自南市議會網站）

2025/06/13 14:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林冠維今天總質詢，指去年南市發生1千多件火警，造成22人不幸亡故，多數火警都是電氣因素造成，建議市府結合民間企業等社會資源，全市普發住宅火警警報器，以減少不幸意外發生。南市消防局表示，將持續放寬市民補助條件，以達全市普發住警器的目標。

市長黃偉哲表示，台南市目前約78萬戶，若要每1戶發放，需要編列很多預算，但該提案立意良善，市府會朝此目標前進。

請繼續往下閱讀...

林冠維表示，去年台南市發生火警案件共1300多件，造成死亡22人、96人受傷，現在民間要捐贈消防局救護車，因人數眾多都得排隊，如果市府結合這些有意行善的善心人士、企業等社會資源，全市全面發放，每戶1個，這也可達到宣導教育的效果，裝設後，民眾如果覺得房間、廚房等鱉間要增設住警器，就可自費裝設，這樣通過逐年編列預算，加上透過企業等社會資源協助，就可達到全民防災的效果。

南市消防局長李明峯表示，住警器一個300多元，是很大的費用，也確實能發揮火警警示的作用，目前先從低收入戶優先補助裝設。

消防局表示，市府每年都會編列預算希望達成家家有住警器的目標，同時也持續尋求企業贊助住警器加速完成。今年編列140萬元預算採購住警器共5000顆，並媒合民間團體共募得2400顆住警器，計7400顆。明年也已提報140萬元預算採購住警器5000顆，未來將積極極媒合民間團體捐贈，並持續放寬市民補助條件，以達全市普發住警器的目標。

住警器確實能發揮火警警示的作用，圖為南市消防局人員進行住警器宣導。（圖由南市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法