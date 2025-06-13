「汽車傳動軸」藏市價近10億K他命 基檢調警逮2嫌獲政院表揚

財政部關務署基隆關查驗比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」時，發現每1根「汽車傳動軸」內均填放大量毒品，合計36根共夾藏598.59公斤高純度K他命毒品。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/13 14:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕財政部基隆關去年12月間在一批比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲近600公斤、黑市價格近10億的K他命；案經基隆地檢署檢察官蕭詠勵指揮海關等單位溯源，逮到王姓收貨人、幕後操盤手鍾姓男子，成功攔阻K毒流入市面危害國人，獲行政院表揚緝毒有功人士。蕭詠勵昨天代表緝毒有功單位接受行政院長卓榮泰表揚。

該起K毒走私案，發生在去年12月間，財政部關務署基隆關查驗1只從比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」時，直覺可疑，經開櫃查驗發現，櫃內每1根「汽車傳動軸」均填放大量毒品，合計36根共夾藏598.59公斤高純度K他命毒品，估計黑市價格近台幣10億元。

請繼續往下閱讀...

案經，檢察官蕭詠勵指揮務部調查局航業調查處基隆調查站、基隆港務警察總隊、內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊、汐止分局社后派出所等單位溯源追查，發動2波搜索，先逮到收貨的31歲王姓男子，再追出幕後監控、策畫運毒的30歲鍾姓男子，全案並於4月間，將王、鍾依涉犯毒品危害防制條例運輸第3級毒品，與違反懲治走私條例私運管制物品進口等罪起訴。

蕭詠勵指揮檢調警及關員追查，不僅逮到收貨人與鍾姓幕後操盤手，還成功防止大量毒品走私來台，獲行政院表揚緝毒有功人士獎，昨代表緝毒有功單位接受卓榮泰表揚。

主任檢察官陳照世表示，基隆地檢署將持續落實行政院「新世代反毒策略3.0」，致力查緝毒品，嚴防毒品自境外流竄入台，守護國人身心健康，並呼籲國人切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

基隆地檢署在財政部基隆關攔下「汽車傳動軸」夾藏近600公斤K他命後，溯源逮到王姓收貨人、幕後操盤手鍾姓男子後，將2人起訴。（記者林嘉東翻攝）

財政部關務署基隆關查驗比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」時，發現每1根「汽車傳動軸」內均填放大量毒品，合計36根共夾藏598.59公斤高純度K他命毒品。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察官蕭詠勵獲行政院表揚緝毒有功人士獎，昨代表緝毒有功單位接受院長卓榮泰表揚。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法