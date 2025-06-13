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    「車模界林志玲」家屬被控急分遺產 哥哥怒向警局提告

    蔡語芯（右）的閨密團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）

    蔡語芯（右）的閨密團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）

    2025/06/13 13:26

    〔記者鄭景議／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，日前在北市大安區醫美診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，經19天搶救，昨（12日）家屬忍痛拔管，宣告死亡。蔡的閨密當時衝向醫院下跪求家屬別拔管，事後在IG上控訴蔡的家屬在蔡還沒過世，就開始詢問蔡的名牌包價格，急分遺產，對此蔡的哥哥則憤怒前往警局提告。

    模特兒翁子涵是蔡語芯的好友之一，她在IG上表示，蔡的哥哥在蔡昏迷第5天時，就在社群PO出大量名牌包的照片，詢問如何分辨高仿還是真品，還爆料蔡的哥哥愛賭博，媽媽也從小就不照顧她，只有蔡的乾媽才是真的從小就照顧她的人。

    翁子涵還說，蔡語芯的媽媽和哥哥確定能拿到蔡的兩間房子、1000萬元賠償後，就決定拔管，讓她不禁質疑，「怎麼有辦法這樣子？她（蔡）呼吸還很正常耶！」

    對此蔡的哥哥則是在接受媒體訪問時表示，是因為台大醫院已經做出腦死的診斷，家人才忍痛決定拔管。他也強調自己跟家人並不缺錢，所以也拒絕了醫師吳紹琥提出的500萬元賠償。

    據了解，蔡的哥哥目前已經前往萬華分局龍山寺派出所，提告蔡的閨密及數位網友妨害名譽及違反個資法，因蔡的哥哥住在蘆洲，將單一窗口轉交由蘆洲分局持續偵辦。

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