為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    甜點師夫妻變製毒師 藥頭拿貨得去公園「挖寶」

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/06/13 13:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台中經營甜點店的林姓夫妻，表面上經營正當生意，但私下卻把大麻摻入軟糖及巧克力，再把毒甜點包裹後在公園埋包，藥頭取貨時還得自備鏟子「挖寶」，刑事局南部打擊犯罪中心循線逮捕林姓夫妻及幫忙送貨的蕭姓男子，並起獲市值破千萬的毒品，訊後依法送辦。

    南打指出，林姓男子（32歲）與妻子陳姓女子（34歲）在台中市西屯區經營甜點店，他們利用製作糖果專業，涉嫌將大麻等毒品摻入軟糖及巧克力，製成大麻軟糖或巧克力，以及郵票、美鈔等造型的毒品。

    當有買家訂貨，曾任健身教練的蕭姓男子（30歲）則負責將毒甜點或毒品包裹後在公園埋包，再傳埋包影片及網路定位地圖供買家取貨。南打獲報後與彰化警方聯手，先於4月間台中市北屯區的倉庫查獲大麻、搖頭丸、K他命共2公斤多，查扣製作程序配方表和製作毒糖果器具，並搜出大麻煙彈、大麻軟糖、大麻巧克力、毒郵票等毒品貨物近8公斤。

    警方另在苗栗市某親子公園，挖出蕭男涉嫌埋包交貨的500公克大麻，警方初估，查獲的這批毒品市值逾千萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署後，檢方聲押蕭男獲准，林姓夫婦則是各20萬元交保。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播