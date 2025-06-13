甜點師夫妻變製毒師 藥頭拿貨得去公園「挖寶」

在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

2025/06/13 13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台中經營甜點店的林姓夫妻，表面上經營正當生意，但私下卻把大麻摻入軟糖及巧克力，再把毒甜點包裹後在公園埋包，藥頭取貨時還得自備鏟子「挖寶」，刑事局南部打擊犯罪中心循線逮捕林姓夫妻及幫忙送貨的蕭姓男子，並起獲市值破千萬的毒品，訊後依法送辦。

南打指出，林姓男子（32歲）與妻子陳姓女子（34歲）在台中市西屯區經營甜點店，他們利用製作糖果專業，涉嫌將大麻等毒品摻入軟糖及巧克力，製成大麻軟糖或巧克力，以及郵票、美鈔等造型的毒品。

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當有買家訂貨，曾任健身教練的蕭姓男子（30歲）則負責將毒甜點或毒品包裹後在公園埋包，再傳埋包影片及網路定位地圖供買家取貨。南打獲報後與彰化警方聯手，先於4月間台中市北屯區的倉庫查獲大麻、搖頭丸、K他命共2公斤多，查扣製作程序配方表和製作毒糖果器具，並搜出大麻煙彈、大麻軟糖、大麻巧克力、毒郵票等毒品貨物近8公斤。

警方另在苗栗市某親子公園，挖出蕭男涉嫌埋包交貨的500公克大麻，警方初估，查獲的這批毒品市值逾千萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署後，檢方聲押蕭男獲准，林姓夫婦則是各20萬元交保。

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在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

在台中經營甜點店的林姓夫妻，把大麻等毒品摻入軟糖及巧克力製作毒甜點被逮。（記者黃佳琳翻攝）

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