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    嗑藥上路當碰碰車？ 男涉毒駕撞店家招牌及車輛

    曾男駕駛的黑色轎車車頭毀損。（圖由警方提供）

    曾男駕駛的黑色轎車車頭毀損。（圖由警方提供）

    2025/06/13 12:47

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市和平路昨（12）日凌晨發生一起轎車自撞事故，警方到場發現肇事駕駛58歲曾姓男子神智不清且在其車內查獲吸食器、針筒及疑似安非他命等毒品，懷疑他施用毒品後駕車上路，結果在直線路段失控撞上路旁店家招牌及停放車輛，全案依公共危險罪（毒駕）將他移送苗栗地方檢察署偵辦。

    頭份警分局今天表示，針對FB某社群媒體PO出頭份市疑似尋仇案件，經警方了解為12日凌晨1點多發生在頭份市和平路的交通事故案件。事故車駕駛為毒品人口曾男，疑似施用毒品後意識模糊，駕車上路而肇事。

    警方指出，曾男當時駕車黑色轎車左轉進入和平路後，突然失控，先撞上路旁一間日式料理店放置在人行道上的招牌，接著再撞擊一輛停靠在路肩的白色轎車。員警到場時發現曾男神智不清、言語含糊，車內也散發出疑似毒品的異味。

    警方經曾男同意進行搜索，當場在車內查獲吸食器、針筒以及疑似安非他命等毒品。全案依公共危險罪（毒駕）將他移送苗栗地方檢察署偵辦。

    頭份警分局強調，吸食、施用毒品戕害身體健康，將持續強力執行掃蕩毒品，另民眾如有發現可疑或不法情事，請向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    路旁店家招牌被撞毀。（圖由警方提供）

    路旁店家招牌被撞毀。（圖由警方提供）

    路邊車輛遭撞。（圖由警方提供）

    路邊車輛遭撞。（圖由警方提供）

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