老婆抓包老公連兩晚「外帶」去摩鐵 酒店妹因「業務需求」免賠錢

陳姓酒店妹因「業務需求」與男客牽手逛街，法官判免賠錢。（情境照）

2025/06/13 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓男子下班後不愛回家，常跑酒店找妹子唱歌、喝酒聊天，老婆氣炸找人跟監，拍到蘇男連續兩晚豪氣「外全」帶著酒店妹到摩鐵開房，6天後又帶陳姓酒店妹去屋酒屋吃宵夜，老婆氣炸怒告兩人求償50萬元，但法官認為摩鐵影片無法辨別身分，而陳女基於「業務需求」與客人牽手，也無法證明她明知蘇男有老婆還破壞他人婚姻，因此只判蘇男應賠5萬元。

判決指出，去年6月1日凌晨12點多，蘇男疑似被老婆派人跟監，拍到他開著BMW在某酒店門口，載著一位長髮、身穿黑色背心、長褲酒店妹到摩鐵開房，直到凌晨4點多才離開；2日凌晨1點多，蘇男又被老婆抓到，開著BMW從酒店門口載著一名長髮女子（身穿黑色細肩帶洋裝）又去摩鐵開房。

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隔不一個禮拜，蘇妻直接抓到蘇男沿街牽著陳姓酒店妹到某屋酒屋吃宵夜，蘇男當場「人贓俱獲」，事後蘇妻不肯放過兩人，提告向他們求償50萬元。高雄地方法院簡易庭審理時，蘇男未到庭替自己辯護，陳女則說，自己在酒店擔任公關，因「業務需求」與客人牽手，事先也不知道蘇男的婚姻狀況，不應賠錢給蘇妻。

法官勘驗抓姦影片，發現兩段拍到蘇男去摩鐵的影片，因畫質不佳無法辨視影中人身分，且該輛BMW也不是登記在蘇男名下，因此兩段影片無法構成蘇男偷情事證；至於蘇妻逮到蘇男和陳姓酒店妹牽手去居酒屋的部分，法官認為，根據當時情境，蘇男和陳女舉止親密，並非一時肢體碰觸，也跟用路安全危險而短暫牽手扶助的情形有別，但無法證明陳女明知蘇男有老婆還破壞他人婚姻，因此只判蘇男應賠5萬元，可上訴。

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