上班尖峰時間汐止半小時內2起車禍 4傷者送醫交通一度大打結

林姓女騎士今天上午在新台五路一段、仁愛路口與小貨車發生碰撞，林女倒地受傷救治。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/13 12:12

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區今（13）天上午交通尖峰時段，新台五路一段、福德一路不到半小時接連發生2起交通事故。林姓女騎士先在新台五路一段、仁愛路口與小貨車發生碰撞；接著，林姓男子駕車在福德一路與機車發生碰撞，致陳姓機車騎士與2名乘客受傷送醫救治，2起事故致4人受傷，造成周邊交通一度中斷，還好警方及時增派警力，全力排除事故，未造成塞車。

新北市汐止警分局交通分隊今天上午07時17分獲報，新台五路一段與仁愛路口有一起機車與貨車碰撞事故，警方到場時，34歲林姓女騎士雖受傷，但意識清楚；警方調查，林女騎車沿新台五路一段往台北方向行駛至肇事路段時，與前方準備停等紅燈、57歲劉姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞，警方為2人酒測，酒測值均為0。

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未料，警方還在排除仁愛路口的事故，6點51分又接獲福德一路發生另一起車禍事故，警方到場發現，22歲的林姓男子駕車沿康寧街左轉福德一路時，與康寧街往基隆方向直行、47歲陳姓男子騎乘的機車發生碰撞，陳的機車被撞倒後，陳男與坐在後座的2個女兒紛紛倒地受傷，3人送醫急救後，陳的受有骨折等傷，傷勢最重，他的2個女兒則均僅受擦、挫傷；林男則未受傷。

由於不到半小時內接連發生2起交通事故造成4人受傷，警方一邊排除事故之餘還要一邊疏導車流，疲於奔命，兩起事故原因，仍有待交通隊勘驗後，進一步釐清。

陳姓男子騎車搭載2女兒上學途中，在新北市福德一路與林姓男子駕駛的車子碰撞，陳男與2名女兒摔車倒地後，消防隊員協助將3人送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

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