幫新郎前女友潛入婚宴會館拍照 被質疑吃霸王婚宴挨告幸無罪

桃園地方法院判決林姓男子無罪。（記者周敏鴻攝）

2025/06/13 12:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鄭姓男子去年1月7日在八德區1處婚宴會館舉辦結婚宴會，鄭男的卓姓前女友知情後，託林姓男子參加婚宴以打探鄭男是否真結婚；後林男遭控「未包紅包卻入席爽吃排翅、龍蝦」，而因詐欺案件被起訴；桃園地方法院審理時還林男清白，法官認為，林男是吃飽才前往會館，不具詐欺犯意，已判決他無罪。

37歲林男受卓女委託於當晚前往婚宴會館，除拍照外，還要確認鄭男是否真結婚；林男到場時，婚宴接待人員詢問他是親友，雖獲得「是」的答案，卻沒拿到禮金紅包，林男還被質疑入席後吃了排翅、龍蝦等，事後因為宴會人數太多「爆桌」，接待人員清點才發現有異，並報警提告。

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林男應訊時否認「吃霸王婚宴」，供稱他是因受到卓女請託，才到婚宴會館拍照確認新郎身分，但因婚紗照已移入宴會廳內，他才會進入宴會廳內。

桃院經調查後，確認林男受託拍攝婚禮照片，已判決林男無罪，法官認為，林男是在用餐完畢後才前往婚宴會館，因他為避免拍照存證等目的被人察覺，才會用鄭男的同事身分，入宴會廳食用餐點，達到掩飾目的，足見林男並非為圖免費餐點而施以詐術，不具有詐欺的主觀犯意。

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