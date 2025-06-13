「車模界林志玲」打牛奶針後死亡 名醫吳紹琥列他字案被告偵辦

台北市衛生局6日曾前往大安區法瑞醫美診所稽查，但現場未營業，無法進入。（台北市衛生局提供）

2025/06/13 12:03

〔記者王定傳／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的30多歲蔡姓女子，日前在北市大安區「法瑞診所」接受醫美療程時，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，經歷18天昏迷搶救，家屬昨忍痛拔管，宣告死亡，檢方日前已將「法瑞診所」院長、知名醫師吳紹琥列為「他案」被告，全案朝過失致死、違反「醫療法」等方向偵辦。

這起事件發生在5月25日，30多歲的蔡女當天前往台北忠孝東路的「法瑞診所」，進行1項舒眠電波療程，並施打被稱為「牛奶針」的舒眠針劑；怎料，針劑注入後，她當場失去生命跡象，醫護人員雖試圖搶救，仍陷入深度昏迷，從25日起昏迷指數都維持在3。

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6月1日，警方持搜索票前往診所搜索，查扣醫護人員手機、文件與針劑使用紀錄，並將吳紹琥帶回釐清相關案情；北檢則指派檢察官偵辦，並將吳列為過失重傷害等罪「他」字案被告。

經18天搶救，蔡女昨仍不治死亡，檢警今相驗蔡女遺體，釐清死因，全案將朝過失致死等罪偵辦。

醫師吳紹琥是台大醫學系畢業，專注於抗衰老醫學與美容整形領域，更有「回春名醫」之稱號；檢警將持續追查當日療程流程、牛奶針執行者身份、施打時間與劑量等細節，釐清是否符合醫療法規，並逐一確認施打者與導致意外的關聯。

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