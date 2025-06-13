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    花3萬誘12歲少女自拍猥褻片 阿兵哥被判刑3年2月

    桃園地方法院判處鄭姓男子有期徒刑3年2月。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院判處鄭姓男子有期徒刑3年2月。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/13 12:04

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市23歲鄭姓男子2021年於新竹縣1處營區當兵，同年3月11日晚間，透過視訊軟體撥打電話給時年僅12歲的A女，以3萬元代價，成功引誘A女拍攝猥褻影片3段、照片7張傳送給他，桃園地方法院已因鄭男觸犯兒童及少年性剝削防制條例，判處他有期徒刑3年2月，全案還可上訴。

    鄭男當天晚間透過視訊軟體與A女聯絡，他聊得開心，甚至向A女提議，他願花3萬元代價，看A女拍攝猥褻影片與照片，桃園地檢署調查發現，鄭男明知A女當時未滿14歲，性自主觀念未成熟，竟基於引誘使少年製造猥褻行為的照片、電子訊號犯意，成功取得A女拍攝猥褻影片與照片。

    A女拍攝猥褻影片與照片的行為，事後被母親發現，氣得帶著A女去報案，追查到鄭男涉案，檢警偵辦後，桃檢已依違反兒童及少年性剝削防制條例案件，將鄭男提起公訴。

    桃院一審判決，已因鄭男觸犯兒童及少年性剝削防制條例「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號」罪，判處他有期徒刑3年2月，法官認為，鄭男坦承不諱，審酌A女受害時未滿14歲，鄭男卻為圖一己性慾之滿足，以金錢引誘A女自行拍攝影片與照片讓他觀覽，已嚴重危害A女身心的健全發展。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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