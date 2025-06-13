台東大雨不斷！曳引車突衝進樹林 男騎士撞進騎樓車縫

曳引車自撞入林中。（民眾提供）

2025/06/13 12:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地區今受外圍環流影響，大雨不斷，南迴、離島尤甚，今早6時許一輛曳引車在過大鳥休息站時突衝進樹林，而早上9時左右，則有67歲的男性騎士騎車鑽入騎樓下的車輛與大門間的縫中，所幸2起車禍並無造成重大傷亡，目前肇事原因仍待釐清，但被懷疑與大雨有關。

大武警察分局今早6時25分許接獲報案，於台9線416.3公里大鳥路段發生交通事故， 經暸解係陳姓男子（69年次）駕駛營業貨運曳引車附掛槽罐拖車（空車）沿台9線北往南（屏東方向）行駛，行經事台9線416.3公里，不明原因越過對向車道，駛入海側樹林內。

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警消到場後，發現陳某受困車內，加上車頭已陷入密林，此時仍大雨不斷、實難作業，救難人員破壞擋風玻璃，再試圖將車門打開、救出駕駛，陳男意識清楚，無生命危險，送馬偕醫院治療並進行酒測值鑑驗，詳細肇事原因由大武交通小隊調查處理中。但警方目前初步推測，應是大雨造成視線不良所致。

另一起事故在更生北路卑南與南王交界處，住在卑南當地的67歲林姓騎士，應是早上買完菜的路上，不知何因，在路過事發處時突然彎入路旁騎樓，騎樓下正有自小客車停放，機車毫無煞車跡象就直接撞去，連人帶車鑽入自小客與民宅大門中，屋主嚇得不知該如何處置，亦擔心造成駕駛傷勢加重、不敢隨意處理，待救護人員到場後，將自小客車駛離，救護人員才能將人扶上擔架。

邱姓屋主以往還曾任縣農會高階幹部，看到自家模樣也是心有餘悸說:「撞成這樣，希望傷者不要有大礙就好！」警方表示，林姓騎士所幸僅有擦挫傷，以及在撞破玻璃門時的割傷，意識清楚未有大礙，肇事原因仍待釐清。

救難人員在大雨裡、密林中救人。（民眾提供）

騎士撞破玻璃門，卡在大門與原停放於此的自小客車間。（記者劉人瑋攝）

自小客車駛離後，才將人救出。（民眾提供）

騎士撞破玻璃門，卡在大門與原停放於此的自小客車間。（民眾提供）

騎士撞破玻璃門，卡在大門與原停放於此的自小客車間。（民眾提供）

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