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    鍾文智未延長科技監控裁定 高檢署抗告遭駁回確定

    股市聞人鍾文智炒作TDR股票獲利4.4億餘元，被判刑合計30年5月，定應執行18年定讞，卻因高等法院去年10月未延長科技監控，以致他趁隙棄保潛逃，檢方發布通緝。（資料照，本報合成）

    股市聞人鍾文智炒作TDR股票獲利4.4億餘元，被判刑合計30年5月，定應執行18年定讞，卻因高等法院去年10月未延長科技監控，以致他趁隙棄保潛逃，檢方發布通緝。（資料照，本報合成）

    2025/06/13 11:44

    〔記者張文川／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作TDR股票獲利4.4億餘元，被判刑合計30年5月，定應執行18年定讞，卻因高等法院去年10月未延長科技監控，以致他趁隙棄保潛逃，檢方發布通緝，高檢署亦對高院的「略式裁定」提出抗告；最高法院認為，檢方的抗告已無實益與影響，裁定駁回抗告確定。

    高院合議庭去年10月以未公告、送達的「略式裁定」方式，令鍾文智加保2000萬元，卻未延長其原有的科技監控，即准其免於羈押，直到今年3月才補行公告。

    高檢署認為，鍾文智二審判決後仍有逃亡之虞，應繼續延長其科技監控，現金加保不足以有效防止其逃亡，高院原裁定有違誤，故提起抗告，請求最高法院撤銷原裁定，另為適法裁定。

    最高法院審理後認為，檢察官是刑事訴訟法的「當事人」，對於原審命鍾文智再加保2000萬元後，無庸延長其科技設備監控的裁定不服，自得提起抗告；但檢察官提起的抗告，於本案客觀上已經沒有實益，故予駁回。

    最高法院指出，本案已由最高法院判決確定，鍾文智現在的身分是應執行的受刑人，因逃匿而由檢察官發布通緝，一旦緝獲即應送檢察官指揮執行確定刑期，最高法院縱使認為高院原裁定有檢察官抗告意旨所指的未即時裁定、送達等不當情形，仍因本案已判決確定，無從發回原審更為裁定。

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