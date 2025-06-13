母女遊土耳其怪飯店房間冷氣不涼提告退費 法官發現：門窗沒關好.....

高雄一對台籍母女參加土耳其旅行，女兒搭完熱氣球後疑食物中毒送醫，返台後怪旅行社沒把關好食品安全，還把飯店房間冷氣不涼的問題也向旅行社究責。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/06/13 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一對台籍母女參加某旅行社舉辦的土耳其11日遊行程，女兒途中疑吃壞肚子，自費到當地醫院檢查，回台後，母女認為旅行社未把關好食物安全，且連續兩晚住的飯店冷氣都不涼，害她們晚間頂著35度高溫無法入睡，提告要求旅行社賠償7萬多元的旅費，但法官發現，房間冷氣不涼的原因是母女倆沒關好窗戶，只針對女兒食物中毒部分判旅行社應賠3千元。

判決指出，去年6月8日至19日，高雄一名媽媽帶著就讀國一的女兒參加某旅行社舉辦的土耳其11日遊行程，每人付了52900元的團費。在土耳其的第4天，母女搭完熱氣球後，女兒喊著肚子不舒服，但仍忍著不適與團員們一起用午餐，吃完飯後，全團回飯店休息，但女兒和同行的6名旅客都反應肚子不適，4人前往土耳其醫院就醫、其餘3名旅客（包括女兒）回飯店休息，只有媽媽繼續參加下午的行程。

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隔天上午，女兒的肚子還是不舒服，加上其他疑似食物中毒的團員，共有16名旅客因上吐下瀉及陪病原因取消參加上午吉普車（自費）、地下城、地毯工廠行程，直到中午母女兩人才與團員會合，繼續走完行程，而旅行社扣除手續費後，也還給母女倆各60元美金。

母女回台後，認為旅行社沒有把關好食物安全，且連續兩晚住的飯店冷氣都不涼，害她們晚間頂著35度高溫無法入睡，提告要求旅行社賠償7萬多元的旅費。高雄地方法院簡易庭審理時，旅行社聲稱，少數旅客反映肚子不適而上吐下瀉情形，經通報當地衛生局，抽查並無異樣，不可歸責於旅行社，且冷氣不冷的原因是母女倆沒關好窗戶，讓冷氣一直外溢所致，經反應後都有改善。

法官根據母女與領隊的對話紀錄發現，母女確實有向領隊反映空調無法降溫的情況，但領隊請飯店人員協助處理1次，並與飯店人員一同前往處理1次，確認後發現是門窗未緊閉，並非冷氣故障而無法降溫；至於女兒食物中毒部分，旅行社雖聲稱當地政府已抽檢過沒有發現異樣，但旅行社並未拿出相關事證證明，因此認定旅行社提供不潔食物，導致女兒感染傳染性胃腸炎及結腸炎，判旅行社應賠3000元，可上訴。

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