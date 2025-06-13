涉當「內鬼」前警官林明佐淪「半殘人」 籌足1500萬今交保

林明佐形容自己是半殘之人，他的家屬今天已經籌到1500萬元交保金。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/13 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控當九州博弈集團「內鬼」，涉嫌貪污6616萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，從去年5月起羈押，他屢次以重病、大小便失禁，自己宛如「半殘的人」等理由聲請交保，今年3月一度以1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今，台中地院本月11日以他罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，其家屬與律師已於今天（13日）籌足，預計今天中午可走出看守所而暫時獲得自由。

台中地院前天裁定交保時，也諭知交保條件，包括限制出海與出境8個月，不得與同案被告與證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，每週一、三、六上午到指定警局報到各一次，每日上午在限制居住地（屏東縣）的門牌前，用持用的科技監控手機拍攝自己臉部照片，傳送至科技設備監控中心，且定期向台中地院報告，除了維持日常生活與職業所需之外，未經中院許可，不得從事與治療顯然無關的活動。

請繼續往下閱讀...

林的律師與家屬籌足交保金，但因尚須進行科技監控等措施，林明佐預計今天中午可走出台中看守所。

中檢去年（2024年）起訴指控，林明佐涉嫌接受九州犯罪集團總裁陳政谷、同居人徐培菁（曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱）等人供養或賄賂，徐培菁匯款20萬元給林明佐零花，以每月8萬200元租用市價462萬元的名車Range Rover Sport P400給林明佐免費使用，林明佐調任刑事局警政監後，徐又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林明佐，檢方認定林明佐不法所得高達6616萬餘元（包含1216萬餘元來源不明財產）。

林明佐去年9月起，多次以自己罹患罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他於4月15日再度羈押，至今已經將近2個月，台中地院本月6日裁定延長羈押兩個月，但林於11日聲請交保獲准。

台中地院裁定交保主要理由，是林明佐羈押原因與必要性還是存在，但審酌他罹患惡性脊髓腫瘤，醫師建議放射線治療之後，再進行「硼中子捕獲治療」，此治療有必要急迫性，但台中看守所卻無法提供，且林目前雙肢無力，無法獨立行走（靠輪椅代步），可認定他罹惡上述疾病，非保外治療顯難痊癒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法