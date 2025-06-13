低頭取物釀禍 駕駛撞傷2行人判3月

白姓男子去年駕車低頭取物，闖紅燈撞傷2行人，被法院判3月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/13 11:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市白姓男子駕車途中，低頭拿副駕駛座上物品，闖紅燈撞及正在穿越斑馬線的2名行人，致2名行人，一個腿骨折，一個肋骨斷了3根。基隆地院審理時，白男雖坦承犯行，但迄今未賠償被害人分文，法官考量白男駕車行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，依犯過失傷害罪，判處3月徒刑。

判決指出，45歲白姓男子去年9月12日晚間近9時許，駕車沿基隆市七堵區明德一路往基隆方向行駛，途經崇智街口時，闖紅燈撞上正在穿越馬路的陳姓、黃姓行人，致陳男頭部鈍傷、左腓骨骨折，黃女則頭部撕裂傷、左側橈尺骨骨折、左側3根肋骨骨折；還好2人送醫獲救。

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事故後，白男坦承肇事前，他因低頭拿副駕駛座上物品，未注意車前狀況才闖紅燈，撞及2名行人，經警方調閱路口監視器佐證屬實；檢方調查後，將白男依過失傷害罪嫌起訴。

法官審酌，白男未遵守交通規則，闖紅燈撞到行人，對陳男、黃女造成傷害，蒙受身心痛苦，事故後，未尋求被害人原諒，彌補被害人損害，考量白男駕車行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，應加重其刑，依犯過失傷害罪，判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

白姓男子去年駕車低頭取物，在基隆市明德一路與崇智街口，闖紅燈撞傷2行人，被法院判3月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

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