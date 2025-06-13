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    615警察節前夕 新北社會局長送市警局蘋果祝「警社攜手、蘋安滿滿」

    警社攜手守護市民，新北社會局長李美珍（後排中）於警察節前夕率局內幹部前往市警局向警察同仁表示感謝。（記者翁聿煌攝）

    警社攜手守護市民，新北社會局長李美珍（後排中）於警察節前夕率局內幹部前往市警局向警察同仁表示感謝。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/13 10:51

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局在6月15日警察節前夕，為感謝警察長期與社工合作，守護市民、照顧弱勢，13日由局長李美珍率副局長、家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺及幹部同仁前往市警局致意，並送上象徵「平安」的蘋果與感謝卡，傳遞「警社攜手、蘋安滿滿」的祝福。

    李美珍分享一段溫暖的警察與社政單位合作故事，她提到，有一次，一戶弱勢家庭突發重病需緊急手術，唯一能簽同意書的家屬幾近全盲，住在偏遠地區，社工深夜請求派出所協助，警方第一時間出動，協助接送家屬往返醫院，順利完成手續，這份即時與周到的支援，成了家屬與社工最堅實的依靠。

    李美珍表示，警察是社工最堅強的後盾，無論在家暴、性侵害或其他高風險案件中，總能即時支援、共同應對。未來也將持續強化「警社同心」的合作，讓市民在危難時刻能感受到安全與溫暖。

    警察局長廖訓誠與3位副局長、分局及婦幼隊等幹部代表也出席，對社會局長年來的溫馨送暖表示感謝，廖訓誠表示，警察與社工一樣，都是為民服務的一份子，感謝社會局每年警察節的溫暖心意，「我們會繼續攜手守護市民的平安」。

    社會局推動的「全齡高風險家庭整合型安全網」，整合11個局處力量，13年來服務通報案件逾14萬件，協助超過22萬名兒少獲得適時關懷與資源。另針對失聯兒少的「查找行方不明兒少關懷行動專案」也與警方密切合作，加速尋獲與後續關懷。

    除了市警局，社會局也將蘋果與手寫卡片分送至各分局、婦幼隊、少年隊與派出所等處，讓每位警察同仁都能收到這份誠摯的謝意。

    新北市社會局長李美珍（左）代表致贈象徵「平安」的蘋果，由警察局長廖訓誠（右）代表收下。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局長李美珍（左）代表致贈象徵「平安」的蘋果，由警察局長廖訓誠（右）代表收下。（記者翁聿煌攝）

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