台中農婦跑腿拿錢一趟賺3千 被捕嚇呆反問警「我在當車手嗎」

鍾姓農婦（右）當場被便衣警察逮捕，她詫異反問，「我在當車手嗎？」（警方提供）

2025/06/13 10:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局今天（13日）公布一起詐欺案例，台中市務農維生的51歲鍾姓婦人，在網路找到一份兼職工作，只要跑腿幫忙拿錢，1次就能賺3000元，她上月20日跑到台中市大雅區向廖姓被害婦人拿40萬元，竟被埋伏員警拘捕，鍾女驚訝反問員警，「我在當車手嗎？」她宣稱不知自己犯法，純粹是想賺3000元，警方依加重詐欺罪法辦。

中市警局六分局協和派出所調查，廖姓被害婦人網路上結交朋友，對方以「投資虛擬貨幣高獲利」、「穩賺不賠」等話術，誘導廖女投資，廖女先交出70萬元給詐團車手（此車手並非鍾女），之後驚覺遭騙，遂向警方報案。

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警方立即組成專案小組調查，並設下「請君入甕」之局，上月20日被害廖女與詐欺集團約在中市大雅區月祥路交款，員警當場拘捕鍾姓面交女車手，鍾女卻嚇得反問警察，「我在當車手嗎？」

鍾女坦承自己受網友指示，到現場拿錢，但她不知自己涉入詐欺，她表示，自己幫家裡務農，網友介紹她取款工作，跑腿1次3000元，酬勞頗高，但她不知道已涉入詐騙案件，對於自己成為詐騙集團共犯一事，她深感驚訝。

警方將鍾女移送中檢偵辦，台中地檢署沒聲請羈押，裁定鍾女交保，中市警局第六分局並強調，此案例值得民眾警覺，千萬不要輕率誤入詐團陷阱，導致自己成為詐欺共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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