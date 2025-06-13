「舊瓶裝假酒」銷售萬餘瓶賺2466萬 中檢起訴偽酒集團23人

檢警於地下偽酒廠等處查扣的假酒。（中檢提供）

2025/06/13 10:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮刑事警察局智慧財產權偵查大隊，破獲一個「舊瓶裝假酒」的偽酒犯罪集團，拘捕23名嫌犯，估計從去年（2024年）6月至今年2月，售出1萬多瓶假酒，犯罪所得高達2466萬元，且涉嫌指導的幕後「顧問」，竟是有約10年製造偽酒經驗的林水生，台中地檢署今天（13日）對23人提起公訴，並聲請沒收犯罪所得購置的房屋一棟與BMW名車、銀行存款，價值共1821萬元。

檢方起訴的罪名，包括觸犯「組織犯罪防制條例」的發起、指揮、參與犯罪組織罪、觸犯「商標法」的使用相同之註冊商標罪、刑法的行使偽造私文書及準私文書罪、販賣虛偽標記商品罪、加重詐欺取財罪，以及「食品安全衛生管理法」的販賣攙偽食品罪、「詐欺犯罪危害防制條例」之特殊加重詐欺等罪名。

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此案特殊的是，擔任此集團指導「顧問」的林水生（現年57歲），從事此非法行業約10年，判決書指出，台中市清水區一處鐵皮工廠，2016年6月15日失火，警消發現廠內堆放大量空酒瓶，進而查獲林男製造偽酒，台中地方法院依違反「食品安全衛生管理法」判刑1年3月，緩刑5年，他在緩刑期間，又於2021年再犯，去年12月台中地院依發起犯罪組織罪（製造偽酒集團）判刑2年，他也是在第二次被查獲後轉為幕後指導。

檢警偵查發現，陳姓男子於台中市外埔等偏鄉地區設立地下偽酒廠，主要偽造的酒品是威士忌，報請台中地檢署檢察官翁嘉隆指揮，發現這個犯集團組織分工細膩，工廠均設置在偏僻處，今年2月至4月發動4次搜索拘捕23人，檢警並查扣威士忌偽酒成品1935瓶、威士忌原酒50桶、威士忌空瓶1萬8982支、大批威士忌軟木塞、防偽貼紙等贓證物，且查扣王姓酒商疑似用不法所得購置的房屋一棟，以及BMW轎車一輛、現金與存款，市價總值約1821萬元。

檢警調查，這個集團先於中市外埔區、神岡區、大安區設地下偽酒廠，將原酒攙混香料、酒精、焦糖色素，調製成酒精濃度相似的偽酒，再填入從回收廠取得的玻璃空酒瓶，重新封膜、打印、貼標與裝箱，偽造多款市面暢銷的威士忌酒品，透過王姓酒商以魚目混珠方式，賣給不知情的下游商家或客人（每瓶售價1000至3000元），可能有上萬瓶以上偽酒流入市面，不法獲利高達2466萬餘元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方於地下偽酒廠內，發現用來調製假酒的桶子等工具。（中檢提供）

檢警查扣的威士忌偽酒成品高達1935瓶。（中檢提供）

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