台中無業男欠債搶5萬 12小時內被捕已花光

警方掌握搶嫌戴著安全帽，徒步逃離現場，再騎乘機車逃逸畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/13 09:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市無業且積欠銀行債務的蔡姓男子，本月11日下午到銀行辦業務，見劉姓男子提領5萬元現金，蔡男臨時起意，搶奪現金後跑步逃逸，警方於12小時內（12日清晨）抓到他，但5萬元已經花用殆盡，全案依搶奪罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第五分局調查，本月11日下午3時許，劉姓男子在北屯區昌平路1段的銀行提領5萬元現金後，正準備搭乘計程車返家時，遭1名戴黑色口罩、安全帽的男子搶奪，犯嫌隨即徒步往崇德一路方向跑，之後再騎機車逃逸。

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第五分局接獲報案後立即組成專案小組追查，掌握犯嫌騎乘重機逃逸畫面，進而鎖定案發之前，進入銀行辦理業務的蔡姓男子涉有重嫌，並報請台中地檢署聲請拘票。

警方於12日凌晨2時許，在南屯區公益路與惠中路口拘捕蔡男到案，並於身上查獲被害人劉男遭搶的牛皮紙袋、印章、鑰匙等證物，但5萬元已經花光，全案依搶奪罪移送台中地檢署偵辦，警方並建議聲押蔡男，但檢方裁定交保。

中市警局第五分局分局長劉其賢表示，本案能迅速破案，有賴警方平時對轄區動態的掌握與監視系統的整合應用，未來將持續強化治安防護網。

警方掌握搶嫌戴著安全帽，徒步逃離現場畫面。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣被害人被搶的紙袋等證物，但5萬元現金已經被蔡男花光。（記者張瑞楨翻攝）

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