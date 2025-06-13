為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    烈焰照亮夜空！桃市蘆竹回收場凌晨大火 國道駕駛一度憂心被波及

    桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

    桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

    2025/06/13 07:21

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區大新路376巷中，有1處資源回收場今天（13日）凌晨發生火警，火勢一度猛烈，紅色火焰直衝天際非常嚇人，還鄰近國道2號東向6.4公里處的大竹路段，連經過該處國道的用路人也非常緊張，還好火勢在凌晨近2點已控制，無人受困或受傷，也未殃及無辜人車。

    消防隊員說，資源回收場火災發生於今天凌晨0點左右，消防局於凌晨0點3分獲報，緊急出動28輛消防車、2輛救護車與77人前往救援；資源回收場內堆置許多廢棄物，致火災現場濃煙竄天，紅紅的烈焰也照亮夜空。

    還好資源回收場火災已於今天凌晨2點左右控制，未造成人員受傷，起火原因與財物損失仍待消防局調查；因發生火災的資源回收場鄰近國道2號，火災一度影響國道交通，約2公里長車陣一度慢速壅塞，消防局則佈署消防車在國道上警戒，確保火勢不會延燒。

    桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

    桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

    消防局於凌晨0點3分獲報，緊急出動28輛消防車、2輛救護車與77人前往救援。（桃園市政府提供）

    消防局於凌晨0點3分獲報，緊急出動28輛消防車、2輛救護車與77人前往救援。（桃園市政府提供）

    紅色烈焰也照亮夜空。（桃園市政府提供）

    紅色烈焰也照亮夜空。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播