烈焰照亮夜空！桃市蘆竹回收場凌晨大火 國道駕駛一度憂心被波及

桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

2025/06/13 07:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區大新路376巷中，有1處資源回收場今天（13日）凌晨發生火警，火勢一度猛烈，紅色火焰直衝天際非常嚇人，還鄰近國道2號東向6.4公里處的大竹路段，連經過該處國道的用路人也非常緊張，還好火勢在凌晨近2點已控制，無人受困或受傷，也未殃及無辜人車。

消防隊員說，資源回收場火災發生於今天凌晨0點左右，消防局於凌晨0點3分獲報，緊急出動28輛消防車、2輛救護車與77人前往救援；資源回收場內堆置許多廢棄物，致火災現場濃煙竄天，紅紅的烈焰也照亮夜空。

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還好資源回收場火災已於今天凌晨2點左右控制，未造成人員受傷，起火原因與財物損失仍待消防局調查；因發生火災的資源回收場鄰近國道2號，火災一度影響國道交通，約2公里長車陣一度慢速壅塞，消防局則佈署消防車在國道上警戒，確保火勢不會延燒。

桃園市蘆竹區資源回收場凌晨發生火警。（桃園市政府提供）

消防局於凌晨0點3分獲報，緊急出動28輛消防車、2輛救護車與77人前往救援。（桃園市政府提供）

紅色烈焰也照亮夜空。（桃園市政府提供）

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