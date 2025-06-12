基於國安考量 海委會：禁限制水域公告 仍應由國防部負責

圖為海巡署艦艇在金門禁限制水域巡邏。（海委會提供）

2025/06/12 21:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕針對近期有立法委員提案修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條，將「禁限制水域」公告，從國防部改由海洋委員會公告。海委會今晚9點發出新聞稿指出，基於國安考量，仍應維持由國防部負責。

海委會表示，該條文的立法背景，是由國防部召集相關單位衡酌兩岸分治、軍事安全及地緣特性等因素而劃設，113年4月26日公聽會中，海委會出席代表已說明，若要做變更，將涉及國家安全問題。因此，海委會認為，該條文維持現行作法，由國防部負責公告，能確保相關水域管理與防務作業的協調性與一致性。

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海委會指出，「兩岸人民關係條例」於81年公布施行，國防部於87年6月22日依兩岸條例公告「限制、禁止水域」範圍，復於93年6月7日及107年5月25日公告修正。

其中台灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區的禁止水域範圍，與我國領海範圍一致，限制水域範圍則與我國鄰接區範圍相同。

至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區的限制、禁止水域範圍，則採多邊形劃法劃設，可以明顯看出該法第29條關於禁限制水域的規定，是基於國防安全、國家安全及區域情勢的綜合考量，且涉國家安全及行政院各機關內部分工。

海委會強調，已在去年「台灣地區及大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及國家安全戰略法草案」立法公聽會上明確表示，若將「禁限制水域」公告，從國防部改由海委會公告，可能涉及國家安全問題，並非如外界所報導的「沒有意見」。況且「禁限制水域之劃設公告」非單純本於海域分區利用劃設公告，事涉國安及國防層面考量，應維持由國防部公告。

海委會指出，現行規定對於驅離中國越界漁船，執法沒有疑義，但禁限制水域涉及國防戰略與安全防務，應由具有國防權責的機關公告。

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