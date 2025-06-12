獲暫解出境赴中 卻先飛韓再返台！辜仲諒：美籍專機須暫停第3地

中信金控前副董事長辜仲諒。（資料照）

2025/06/12 18:53

〔記者張文川／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒，涉澄清湖大樓案一審被判刑7年8月，日前他獲法院裁准6月5日至7日暫解限制出境出海3天，赴中國上海檢視亞洲棒球錦標賽籌備事宜。今卻被爆出其專機於6月7日返程時，先飛往南韓濟州島，再飛回松山機場，遭疑違反聲請路線；對此，辜仲諒下午透過律師葉建廷聲明，是依據中國的航管規定，登記為美國籍的專機，必須先於第三地暫停，並未違反規定。

台北地院合議庭5月27日裁定，限制出境辜仲諒住居與出境、出海，並隨身攜帶個案科技監控手機；辜仲諒以要以亞洲棒球總會會長身分出訪中國上海為由，聲請暫解限制出境3天，合議庭5日裁准以1億5千萬元保證金，准其6月5日至7日暫解限制出境出海，並責付教育部體育署署長鄭世忠及律師葉建廷。

請繼續往下閱讀...

今有媒體以辜仲諒的專機航班資訊指出，辜仲諒7日從中國上海回程時，先飛到韓國濟州島，再飛回台北松山機場，顯與向法院陳報的出訪上海商討棒球賽事的停留地點不同。

葉建廷今日代辜仲諒發表聲明指出，辜仲諒基於協助台灣棒球發展，深化台灣棒球運動與亞洲及世界棒球組織互動，依法向法院聲請出境獲准；辜過去為棒球事務而出境參與國際會議，競選世界棒壘球總會執行副會長，將國際棒球資源帶回台灣，提升台灣棒球的世界地位。

葉建廷強調，辜仲諒此行從上海回台，因搭乘的是登記地在美國的美籍飛機，依照中國的航管規定，必須在第3地暫停，才能飛回台灣，葉認為有心人故意以飛航安排來質疑是否違反出境規定，蓄意誤導大眾，實不足取。

聲明指出，辜仲諒自2023年間獲判無罪而無須管制出境，直到今年6月間，為了推動台灣棒球運動，已出境近20次，卻被坊間媒體惡意指摘借用推動棒球作為聲請出境的藉口，「已屬惡意抹黑，宜請自重並留意應擔負之法律責任」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法