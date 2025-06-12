遊戲橘子「天堂M」廣告不實挨罰200萬興訟 敗訴確定

遊戲橘子不滿被指「天堂M」廣告不實，遭公平會裁罰200萬元，提起行政訴訟，最高行政院今遊戲橘子判敗訴確定。（資料照）

2025/06/12 19:20

〔記者楊國文／台北報導〕知名線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子公司，去年遭公平會以玩家座談會中對遊戲機率（俗稱轉蛋機率）宣稱不實為由，開罰200萬元，成為國內首宗開罰案例，遊戲橘子不服，提告抗罰，台北高等行政法院審理認定，遊戲橘子透過座談會說明的製作機率與事實不符，公平會處分並無違誤、未違反比例原則，判遊戲橘子敗訴；全案上訴，最高行政法院今（12）判決駁回確定。

全案源於，遊戲橘子為銷售「天堂M」線上遊戲，2019年12月舉辦「『天堂M』NCSOFT原廠來台玩家座談會」，會上螢幕刊載問答題目：「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」現場人員答覆：「台版機率都是跟韓國一模一樣的」。事後，遊戲橘子遭玩家檢舉機率廣告不實。

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公平會發現，「天堂M」線上遊戲關於「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）的製作機率，自2019年10月起，韓版是以201個材料可製作1次紫布，設定機率為10％，台版則以99個材料始得製作1次，設定機率為5％，兩者顯然有所不同。

公平會指出，遊戲橘子舉辦座談會時，透過螢幕刊載問題及現場人員回答，宣稱「遊戲機率跟製作的部分…，基本上台版官網就是比照韓版…，不用擔心我們去竄改機率」；但未就台版與韓版設定不同之內容詳加說明，可能使消費者誤認兩者機率相同，並誘發做成交易決定，因此依違反公平交易法對遊戲橘子裁罰200萬元。遊戲橘子不服，提起行政訴訟，請求撤銷處分。

台北高等行政法院審理認為，遊戲橘子舉辦座談會的目的，在於推廣銷售「天堂M」，想得知國內玩家玩台版遊戲的感想，作為優化遊戲的參考，會後也於「天堂M」官方Youtube頻道刊播精華影片供大眾瀏覽。

座談會中問及「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？目前這些機率的設定是否都跟韓版相同？」時，現場答覆：「台版機率都是跟韓國一模一樣的」等語，不但是玩家關切的內容，也是遊戲橘子認為重要而列為提問並給予解答。

然而，遊戲橘子自承「天堂M」的「傳說製作秘笈（刻印）」製作機率，為韓版成功機率為10%、台版成功機率為5%，意即韓、台版機率確實不同；此代表座談會說明的製作機率與事實不符，足以引起一般大眾對「天堂M」可能產生錯誤認知或決定，而導致市場競爭機制失去原有效能，進而產生不公平的競爭效果，公平會依違公平交易法裁罰遊戲橘子200萬元未違反比例原則，判遊戲橘子敗訴。

遊戲橘子不服上訴，最高行政法院認定北高行判決並無違誤，判決駁回確定。

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