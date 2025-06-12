辜仲諒背信案免電子腳鐐監控 北檢抗告高院駁回理由曝

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/06/12 17:55

〔記者楊國文／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒、前財務長張明田、前中信銀副總林祥曦3人涉背信被判刑，北檢認為3人有逃亡之虞，均聲請電子腳鐐監控，但北院未准，諭知隨身攜帶手機，定時自拍臉部照上傳科控中心即可；北檢提抗告，高院認定北院裁定並無違誤或不當，今駁回抗告確定。

高院裁定指出，北院依銀行法第125條的「銀行負責人背信」等罪，分別判決辜仲諒、張明田、林祥曦7年8月至9年6月徒刑，並審酌辜等3人歷次審理程序均有遵期到庭，尤其是辜仲諒方面，除涉及中信銀購地案外，還包括紅火案等司法案，2010年至2025年先後聲請暫時解除限制出境、出海，獲准暫時解除境管，結果均有遵期返國。

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此外，經考量本案目前審理進度及科技設備監控的性質、功能與效果，認定雖有羈押原因，但無羈押必要，因此裁定配戴個案手機等處分，而不必配戴電子腳鐐，並無違誤或不當。檢察官抗告指摘北院原裁定違法、不當，並無理由。

辜等3人，被北院裁定自今年5月27日至9月26日止，應隨身帶個案手機，並自5月28日起，於天上午7時至9時（辜為每日上午9時至11時），持個案手機拍自己臉部照片，同步傳送至科技設備監中心。

另外，同案被告、前中信銀證券投顧董事李聲凱被北院判刑9年4月，北院審酌他有紐西蘭籍，且妻子、兒女早已移民紐國，有逃亡之虞，因此裁准檢方聲請案，命李配戴電子腳鐐，施以科技監控。

中信金控前副董事長辜仲諒、前財務長張明田、前中信銀副總林祥曦3人，被控於中信銀購買澄清湖大樓案涉嫌背信，台北地院日前依銀行法背信罪判辜7年8月、張8年、林9年6月。

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