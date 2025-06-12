偽造訂單盜賣8000萬3C產品 鴻名神鬼女業務遭約談搜索

鴻名今年2月召開重大訊息記者會，說明發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，該案已送司法機關偵辦。北檢今指揮台北市調查處搜索吳女住處，並約談吳女及其家人等3人到案。（資料照，圖取自證交所直播）

2025/06/12 17:48

〔記者王定傳／台北報導〕連接器供應商鴻名（3021）吳姓女業務，涉嫌偽造客戶訂單向公司訂貨iPhone、筆電及平板電腦等3C產品，之後以替客戶代領為由，把產品運走，低價轉賣給3C收購中心，1年半來盜賣產品價值約8218萬餘元，鴻名發現後提告，吳女事後雖有返還部分款項，仍欠5千多萬；台北地檢署今指揮台北市調查處搜索吳女住處，並約談吳女及其家人等3人到案，全案朝刑法詐欺、偽造文書及洗錢防治法等罪嫌偵辦。

鴻名今年2月間曾召開重訊記者會，鴻名總經理林嘉祥指出，公司發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，該案已送司法機關偵辦，經內部調查後，該案預估對鴻名淨利減少約8218.7萬元，初步評估對公司2024年第3季合併報表總資產影響比例小於3%，鴻名強調，該案未對公司財務及業務產生影響，鴻名將重編2024年第3季財報。

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檢調獲報追查發現，吳女從2023年中旬至去年年底為止，涉偽造客戶訂單向公司訂貨，產品包含iPhone、筆電及平板電腦等，等公司出貨至倉庫後，她立即以替客戶代領為由，把產品運走，低價轉賣給位於台北市的3C收購中心，期間她為了犯行避免被發現，還有回存部分款項，但1年半來，仍盜賣產品價值約8218萬餘元，事後曝光後仍欠5千多萬元。

北檢今日指揮台北處搜索吳女住處，並約談吳女等3人，全案朝刑法詐欺、偽造文書及洗錢防治法等罪嫌偵辦，吳女預計稍晚移送北檢複訊。

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