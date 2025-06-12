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    首頁　>　社會

    澎警與移民署聯手出擊 逮獲5越籍非法外來人口

    移民署與澎湖縣警方，共同查獲失聯越南移工。（澎湖縣警察局提供）

    移民署與澎湖縣警方，共同查獲失聯越南移工。（澎湖縣警察局提供）

    2025/06/12 18:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，外來人口大批流失，主要勞動人口仰賴外籍移工，但異鄉生活不適應，出現許多逃逸移工。澎湖縣政府警察局外事科11日會同馬公警分局光明派出所，配合移民署澎湖縣專勤隊，共同針對轄內潛藏非法停（居）留外來人口展開聯合查察行動，並成功在西衛里查獲5名越南籍非法外來人口，展現政府維護公共安全與社會秩序的決心。

    此次行動展現澎湖地區執法機關間緊密合作之成果，由警方與移民署共組專案小組，於獲悉案情資後，調閱相關資料及多日埋伏跟監，待時機成熟，於西衛里一帶發動圍捕，目標車輛遭攔查時仍試圖駕車逃逸，經警方、移民署幹員前後包夾，成功逮獲4名越籍失聯移工及1名越南籍免簽入境而逾期停留者。

    澎湖縣政府警察局表示，對於非法外來人口問題，警方絕不寬貸，保障合法外籍勞工權益並提供友善服務的同時，亦將嚴格執行查緝非法外來人口任務，未來將持續與移民署及相關執法單位密切合作，共同守護澎湖的治安，攜手建構有序的居住環境。

    失聯越南籍移工問題，由今年嘉義布袋至澎湖馬公藍色公路交通船，接連發生越南籍失聯移工，假冒身份搭船遭到查獲，引發各界矚目，因為以往印尼籍漁工都往台灣跑，這些非法外來人口卻反其道而行，因此澎湖縣警方與移民署發動行動，果然查獲5名失聯越南移民，避免成為社會治安隱憂。

    失聯越南移工，躲藏在西衞某民宿。（澎湖縣警察局提供）

    失聯越南移工，躲藏在西衞某民宿。（澎湖縣警察局提供）

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