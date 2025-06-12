女赴美33年生死不明！彰化家人為遺產聲請死亡 法官1理由駁回

彰化地方法院法官駁回死亡聲請。（記者顏宏駿攝）

2025/06/12 18:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣洪女33年前赴美留學，從此跟家人斷了音訊，這2年其父母相繼過世，身後的遺產因洪女音信杳然而無法辦理分割繼承，大哥因此向彰化地方法院聲請死亡宣告。但法官認為，洪女當年是為留學而離去，難以僅因她未與親屬聯絡，就認定她失蹤生死不明，因此駁回死亡宣告聲請。

律師：可依民法繼承遺產

但律師鄭智文表示，家族不用擔心，即使法院駁回死亡宣告，家人仍可依民法第1148條規定繼承遺產，即依民法向法院請求就繼承遺產進行分割，提出分割遺產訴訟，如為同順序的繼承人，按人數平均繼承遺產。

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根據判決書，洪女當年25歲時赴美攻讀碩士，出國後就未再與父母聯繫，父母後來賣掉台北房子，舉家移居到彰化縣，家人也幫洪女的的戶籍遷移到彰化。洪父前幾年去世時，遺有財產，家人問洪母「要不要辦理財產繼承」，洪母堅持，沒有找洪女就不能辦繼承，而洪母也於2024年去世，兩老所留的遺產，卻因找不到洪女，家人無法辦理繼承。

家人後來向北斗派出所申報失蹤人口，但因洪女已出境滿2年未有入境紀錄，且戶籍已遷出，而無法受理。家人認為她生死不明已逾33年，因此向法院聲請對洪女做死亡宣告。

法官指出，死亡宣告影響失蹤人權利甚鉅，故法院應審慎認定，倘係單純出境，或未與特定人保持聯繫，在無其他佐證情況下，尚難認定失蹤。

法院也查詢戶籍資料、勞健保投保資料、健保就診就醫紀錄，查出洪女確實自1991年8月出境後，即未再有入境紀錄或其他行蹤資料，其戶籍資料則註記「遷出國外」，生活居住重心非在我國境內事實，洪女現年58歲當年前往美國留學攻讀碩士，是有目的性的離去，而非去向不明，聲請人也不明瞭洪女未與家人聯繫原因，自難僅因洪女未與親屬聯絡，即論斷其是失蹤生死不明，因此駁回死亡宣告聲請。

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