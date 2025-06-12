詐團約殯儀館面交 殯葬業者幫包夾：前夜夢到白車+2男果然是監控手

女車手來面交，在殯儀館停車場被員警逮獲。（中興警分局提供）

2025/06/12 17:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕毛毛的！南投縣民眾遇假投資真詐騙案，「投資公司」稱須再投資500萬元，才能解鎖帳戶提領功能，約定南投殯儀館停車場面交，警方找來殯葬貨車幫擋監控手的車，業者告訴警方，前夜夢見1部白車和2名男子，到現場真的有白車，車上2男果然是詐團同夥。

在南投開工廠的黃姓民眾參加投資股票網站，投資95萬元，對方告知獲利頗豐厚，只是要把獲利金額提領出來，必須再投資500萬元，才能解鎖帳戶提領功能，黃男愈想愈不對，向中興警分局報案。

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黃男與「投資公司」主管聯絡好面交500萬元，詐團跟他約在上次面交的南投殯儀館停車場，說會有專員去取款。

警方依處理詐騙案經驗，詐團會找車手負責面交，怕黑吃黑，還會有另一組監控手在附近監視，但通常監控手有狀況時都會先溜走，警方請來殯葬業者開貨車到約定地點，幫忙在前方阻擋監控手車輛，讓他們沒有空隙可溜走。

殯葬業者看到警方就說，「昨夜我夢見一部白色轎車，裡面有兩個男子，鎖定他們就沒錯！」業者看到路邊就有一台白色轎車，直接把貨車擋在轎車斜前方。

中興偵查隊等員警一組人負責盯報案民眾和與面交車手，很快就人贓俱獲，而監控手一看苗頭不對，要開車開溜，但前方有殯葬業貨車，後方有員警的偵防車，動彈不得，而車上兩名男子下車就逮。

據透露，這名殯葬業者平日熱心助人，常有異於常人的敏感度，而他前一夜夢見的車子和男子，隔天果然出現。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱心的殯葬業者開貨車與警方包夾阻擋白色轎車，果然就是詐團監控手開的車。（中興警分局提供）

詐團假證件、合約用來取信於民眾，民眾再交出現款投資。（中興警分局提供）

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