不想收假返營竟偽造診斷證明 役男判刑5月比役期還長

苗栗地方法院審理後，依行使變造準私文書罪，判處宋男5個月徒刑。（資料照）

2025/06/12 17:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名宋姓男子在服4個月軍事訓練役期間，因不想收假返營，竟從網路下載診所診斷證明書照片並加以塗改，謊稱感染A型流感，企圖請假延後返營，結果被連長識破，被依法送辦。苗栗地方法院審理後，依行使變造準私文書罪，判處宋男5個月徒刑，比他的役期還長。

判決指出，宋男於去年5月7日退伍前，擔任陸軍步兵第249旅軍事訓練役士兵。去年3月3日晚間7點30分，他應收假返回營區，但為逃避返營，當日下午5點40分，他以手機自網路下載某診所的A型流感診斷證明書照片，並進行塗改後，透過LINE傳送給所屬連長，謊稱罹患A型流感，需延後2至3日返營。

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不過連長查看該診斷證明照片時察覺異狀，聯繫宋男又未果，便以文字訊息告知仍應依規定準時返營。但宋男依舊未現身，隔天上午7點多，由單位幹部將其帶回營區。

宋男坦承變造診斷證明書，部隊遂將他移交憲兵指揮部苗栗憲兵隊偵辦，經苗栗地檢署起訴。法院審理認為，宋男行為犯行使變造準私文書罪，判處5個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

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