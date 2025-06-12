車模界林志玲打牛奶針昏迷18天 家屬忍痛拔管

蔡姓女子日前在北市大安區「法瑞診所」接受醫美療程時，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，經歷18天昏迷搶救，今日家屬忍痛拔管，正式宣告死亡。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/12 16:52

〔記者鄭景議／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的30多歲蔡姓女子，日前在北市大安區「法瑞診所」接受醫美療程時，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，經歷18天昏迷搶救，今日家屬忍痛拔管，正式宣告死亡。遺體目前送往北市第二殯儀館，將報請檢方相驗釐清死因。

該起事件發生在5月25日，30多歲的蔡姓女子當天前往台北忠孝東路的「法瑞診所」，進行1項舒眠電波療程，並施打了被稱為「牛奶針」的舒眠針劑。不料針劑注入後，她當場失去生命跡象，醫護人員雖試圖搶救，仍陷入深度昏迷，從25日起昏迷指數都維持在3。

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大安分局警方懷疑，診所醫療作業流程可能出現漏洞，不排除有借用麻醉醫師名義、或由無合法資格人員（如護理師）執行施打行為。6月1日，警方聲請搜索票，會同檢方前往診所查扣醫護人員手機、文件與針劑使用紀錄，並帶回醫師與相關人員進一步說明。

據了解，當天是由擁有建中、台大醫科背景、外界號稱「回春名醫」的吳紹琥醫師，為蔡女進行診斷，然而出事的牛奶針是誰打的，警方表示還要針對當日療程流程、執行者身份、施打時間與劑量等細節進行比對，釐清是否符合醫療法規，並逐一確認施打者與導致意外的關聯。

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